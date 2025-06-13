Цена нефти Brent на время превысила 78 долларов на фоне ударов Израиля по Ирану

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На фоне израильских ударов по Ирану цена нефти эталонной марки Brent впервые с 28 января текущего года превысила 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 5:42 по Москве стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в августе 2025 года на бирже ICE в Лондоне достигла 78,45 доллара за баррель. К 10:09 она упала до 72,27 доллара, но к 12:01 вновь выросла – до 74,13 доллара за баррель.

Подорожала и нефть марки WTI – июльские фьючерсы на нее к 5:42 выросли в цене до 77,48 доллара за баррель. К 10:09 они подешевели до 70,94 доллара. К 12:01 их стоимость опять увеличилась – до 72,78 доллара за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел (в синодальном переводе – «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых»).