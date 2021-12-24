Ильсур Метшин пообещал приобрести для Казани 50 электробусов

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Власти Казани планируют приобрести у ПАО «КАМАЗ» 50 электробусов для обновления парка городского общественного транспорта. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Мы ведем переговоры о том, что Казань должна получить 50 электробусов», — заметил Ильсур Метшин. Он назвал электробусы «завтрашним днем» общественного транспорта и вместе с тем констатировал, что для их приобретения необходимы немалые средства.

Поэтому, по словам главы города, хотя получить электробусы предполагается уже «в обозримом будущем», точный объем закупок зависит от размеров стороннего финансирования.

Дело в том, что часть затрат компенсирует федеральный бюджет. Соответственно, профильное министерство должно утвердить программу субсидирования на следующий год, пояснил Метшин.

Пока на регулярной основе электробусы «КАМАЗ» эксплуатирует только Москва. При этом предприятие договорилось об их тестировании в ряде региональных центров. Речь идет о Белгороде и Уфе, а также о Перми. Интересуются электробусами и за рубежом — в странах Персидского залива и Туркменистане.

Ранее электробус КАМАЗа тестировался в Казани. За три месяца он перевез более 38 тыс. пассажиров и проехал свыше 14 тыс. километров. Инновационный вид транспорта собрал более тысячи положительных отзывов. Среди оценивших поездку на электробусе на собственном опыте был и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Электробус «КАМАЗ-6282» рассчитан на перевозку 80 пассажиров, он приспособлен для перемещения маломобильных групп населения. Максимальная скорость машины — 75 км/ч, при этом она абсолютно бесшумна. Запас хода равняется 50 километрам.