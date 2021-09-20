За два месяца эксплуатации казанский электробус перевез почти 24 тысячи пассажиров

15 июля в Казани запустили первый электробус, который ежедневно следует по маршруту «Остановка „Улица Академика Глушко“ — Речной порт». За два месяца курсирования по городским улицам электробус проехал 9723 км и перевез 23 967 пассажиров.

Технологичное и эргономичное транспортное средство рассчитано на 80 пассажиров, способно развивать скорость до 75 км/ час, а запас хода составляет 50 километров. Электробус оборудован цифровой приборной панелью, а также системами климат-контроля и видеонаблюдения. Машина приспособлена для маломобильных граждан: имеет низкий пол и специальный пандус для посадки пассажиров на колясках. Помимо прочего авто отличается бесшумностью и экологичностью.

Прокатиться на электробусе может любой желающий. Стоимость проезда в нем такая же, как и на других видах общественного транспорта Казани: при оплате транспортной и банковской картами она составляет 27 и 30 рублей соответственно, а при оплате наличными – 35 рублей.

К слову, вплоть до 31 декабря пассажиры электробуса, как и пользователи других видов наземного городского транспорта, могут воспользоваться скидкой в размере шести рублей от стоимости билета при оплате проезда картой «Мир» любого банка.

Акция действует при поездках на трамваях, троллейбусах и автобусах, оборудованных устройствами для бесконтактной оплаты. Для получения скидки необходимо приложить к терминалу карту «Мир», и стоимость проезда спишется автоматически за минусом 6 рублей.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», после тестовой эксплуатации электробуса будет произведен анализ эффективности использования транспортного средства, специалисты подведут итоги трехмесячной работы. После чего будет обсуждаться вопрос об актуальности замены дизельных автобусов на электробусы.

Стоит отметить, что за состоянием транспортного средства тщательно следят. После возвращения с линии в депо электробус отправляется на мойку. Затем представители завода-изготовителя проводят обслуживание механического и электрического оборудования транспортного средства с целью обеспечить его безупречную службу. Электробус ставится на подзарядку, и специалисты проверяют его техническое состояние. При этом первым делом осматриваются устройства, которые обеспечивают безопасность во время движения как водителю, так и его пассажирам. Например, особое внимание уделяется работоспособности тормозной системы и компрессора, состоянию подвесок ведущего моста и т.д. Затем производится проверка электрооборудования. Все имеющиеся неисправности устраняются.

По данным Комитета по транспорту, на сегодняшний день 35% казанцев оплачивают проезд банковскими картами, еще 50% пользуются транспортными картами. Жителям Татарстана выдали уже более 2,5 млн карт платежной системы «Мир», по данному показателю республика входит в десятку лидеров среди других регионов России.