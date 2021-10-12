КАМАЗ протестирует электробусы в Белгороде и Уфе

КАМАЗ передаст на несколько месяцев в тестовую эксплуатацию электробусы Белгороду и Уфе, сообщила пресс-служба предприятия.

На днях завершилось трехмесячное тестирование первого электробуса в Казани, в ходе которого инновационный транспорт перевез более 38 тыс. пассажиров и проехал более 14 тыс. км. КАМАЗ отмечает, что опыт показал положительные результаты и предприятие будет готовиться к возможной эксплуатации электробусов в Казани — проводить обучение водителей, персонала депо и готовить маршрутную сеть с быстрыми зарядками.

«Переданный на тестирование в Казань электробус „КАМАЗ“ не вызвал нареканий со стороны эксплуатирующей организации. Примечательно, что свои пожелания пассажиры могли оставлять прямо в электробусе — в салоне был размещен QR-код и номер телефона для связи», — цитирует пресс-служба слова руководителя службы продвижения пассажирского электротранспорта КАМАЗа Андрея Долганова.

За три месяца работы электробуса горожане оставили более 1 тыс. положительных отзывов о нем на портале и горячей линии комитета по транспорту Казани.

По предварительным подсчетам специалистов «Метроэлектротранса», благодаря использованию одного электробуса в месяц будет сэкономлено 57,5 тыс. рублей, а в ходе 12-летней эксплуатации — 8,3 млн рублей.

В ближайшее время экземпляр, опробованный в Казани, будет передан в тестовую эксплуатацию Белгороду, также рассматривается возможность выделения еще одного электробуса «КАМАЗ» для Уфы.

«Интерес к нашему электротранспорту проявляют и другие регионы, но говорить о поставках крупных партий этой инновационной техники пока преждевременно», — сказал Долганов.

Ранее сообщалось, что в июле в Казани был запущен в тестовую эксплуатацию электробус «КАМАЗ», который курсировал по троллейбусному маршруту №3 «Академика Глушко – Речной порт» и заряжался с помощью специальной зарядной станции, установленной на конечной остановке.

Электробус — это разработка КАМАЗа. Он рассчитан на перевозку 80 пассажиров, а также приспособлен для перемещения маломобильных групп населения. Максимальная скорость электробуса — 75 км/ч, при этом он абсолютно бесшумен. Запас хода составляет 50 километров. Электробусы активно используются в Москве, где «КАМАЗ» открыл сборочное производство.