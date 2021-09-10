Минниханов протестировал электробус в Казани

Фото: скриншот https://www.instagram.com/p/CTol2KsLwhw/

Президент Татарстана Рустам Минниханов проехал в качестве пассажира на первом электробусе, курсирующем в Казани.

«Протестировал электробус. Удобно!» — написал Президент РТ на своей странице в соцсети Instagram.

Первый электробус появился на дорогах Казани в середине июля. Он курсирует по троллейбусному маршруту №3 от улицы Академика Глушко до Речного порта.

За первый месяц электробус перевез 12,5 тыс. пассажиров, за это время было получено около 700 положительных отзывов.

Электробус — это разработка КАМАЗа. Он рассчитан на перевозку 80 пассажиров, а также приспособлен для перемещения маломобильных групп населения. Максимальная скорость электробуса — 75 км/ч, при этом он абсолютно бесшумен.

Запас хода составляет 50 километров. Для подзарядки нового вида транспорта в районе Речного порта установлено зарядное устройство, которое украсила туристическая айдентика Казани. Полностью аккумуляторы заряжаются менее чем за полчаса, что позволяет транспортному средству пройти весь маршрут, причем еще останется заряд в запасе.