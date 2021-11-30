Электробус «КАМАЗ» пройдет проверку на улицах Перми

КАМАЗ передаст в Пермь электробус «КАМАЗ-6282» для проведения испытаний в реальных условиях эксплуатации в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Соглашение о взаимодействии и опытной эксплуатации электробуса «КАМАЗ» в Перми было подписано между ПАО «КАМАЗ» и Пермским краем во время Транспортной недели в Москве.

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский заявил об экономических и экологических преимуществах эксплуатации электробусов перед другими видами транспорта. Он подчеркнул, что использование электробусов не приводит к никаким вредным выбросам в окружающую среду. Кроме того, использование электробусов не требует больших вложений в инфраструктуру.

Тестовая эксплуатация электробуса «КАМАЗ» в Перми планируется по маршруту №50 «Гусарова — Станция Пермь-2» протяженностью 10,7 километра и продлится три месяца. Директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров рассказал, что опытная эксплуатация позволит не только выявить преимущества электробуса, но и проверить его реальную работоспособность в условиях суровой уральской зимы, при низких температурах.

Электробус рассчитан на перевозку до 80 пассажиров и приспособлен для перемещения маломобильных групп населения. Максимальная скорость электробуса составляет 75 км/ч, при это он движется абсолютно бесшумно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о тестировании электробуса «КАМАЗ» в Казани.