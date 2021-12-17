Когогин: Электробусами КАМАЗ интересуются в странах Персидского залива и Туркменистане

КАМАЗ планирует начать в 2022 году тестирование электробусов за рубежом. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Когогин.

«У нас намерение в 2022 году приступить к тестам электробусов за пределами России. Довольно большой интерес к этой теме появляется в арабском мире, ведутся переговоры в странах Персидского залива, есть такая тема в Туркменистане», — рассказал гендиректор.

В настоящее время электробусы эксплуатируются в Москве: в этом году для столицы произведено около 350 машин, на следующий год предполагается выпустить 450 электробусов.

При этом интерес к таким машинам проявляют и другие регионы России. Электробус протестировали в Казани, сейчас апробация идет в Белгороде, обсуждается тест-драйв электробусов в Сочи, Санкт-Петербурге и на Сахалине.

Среди будущих новинок — автобус особо большой вместимости длиной 18 метров и такой же электробус, которые уже проходят испытания.

Автобус на водородном топливе планируется передать Москве на тестовую эксплуатацию в IV квартале следующего года.

Когогин также заметил, что в 2022 году на НЕФАЗе планируется произвести 1,7 тыс. автобусов большой вместимости, причем 70% из них будут работать на компримированном или сжиженном газе.

Гендиректор отметил, что выручка НЕФАЗа, где производятся автобусы, — 29–30 млрд рублей, из которых две трети приходится на пассажирский транспорт. «То есть он тихо-тихо из завода спецтехники перекочевал в свою основную позицию — пассажирского транспорта. И мы сейчас инвестируем и ведем работу по расширению мощностей этого предприятия до 3 тыс. единиц в год», — подчеркнул Когогин.

Подробнее читайте в материале «„Ищем нишу для поколения Z“: Когогин вложил миллионы рублей в разработку электромобилей».