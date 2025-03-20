Гущин: В планах на 2025 год – реставрация Казанского ТЮЗа за 1,4 млрд, церквей и мечетей

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Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин в ходе прямого эфира, организованного на странице Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте», рассказал о планах по реставрации объектов культурного наследия на текущий год. В частности, на работы по реставрации Казанского ТЮЗа выделят в общей сложности более 1,4 млрд рублей.

«Объектов достаточно много, наверное, обозначу не все, а какие-то ключевые, которые требуют дополнительного фокуса внимания», – заметил руководитель профильного ведомства.

В частности, по словам чиновника, в рамках обновления Казанского государственного театра юного зрителя пока ведется ремонт объекта капитального строительства, который примыкает к объекту культурного наследия. «Не за горами» и выделение средств на реставрацию самого памятника.

«[На] капитальный ремонт на этот год выделено 704 млн рублей, и на реставрацию основного здания тоже в этом году будет выделено 727 млн рублей. То есть это огромные суммы. Долгожданный объект на самом деле», – подчеркнул Гущин.

Он уточнил, что у руководства театра есть концепция реставрации, и добавил, что приспособление дворовой территории требует дополнительного внимания.

Наряду с этим в столице Татарстана ведется реставрация четырех объектов Казанского Богородицкого женского монастыря, ключевым из которых является церковь Николы Тульского. Сами работы ведутся за счет внебюджетных средств (речь идет о сотнях миллионов рублей), а вот проектирование было выполнено за госсчет «Татинвестгражданпроектом».

По словам спикера, в рамках первого этапа работ стоит задача вернуть этим четырем корпусам монастыря исторический облик к предстоящему лету. Как именно потом будет использовать их Татарстанская митрополия, пока обсуждается. При этом недавно охранный статус этих объектов был повышен с регионального до муниципального, напомнил он.

Отдельно Гущин остановился на реставрации храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке. По его данным, буквально на днях начнется строительство пешеходного мостового перехода, ведущего к острову, где находится храм. На Кировской дамбе появятся автобусные площадки, чтобы там могли останавливаться туристы.

«Были проблемы, связанные с водой. Мы приняли коллегиальное решение: фактически заковали весь остров в замок, забили шпунтовые шестиметровые ограждения на расстоянии больше 200 метров. И сегодня в здании даже дышится по-другому, там нет влажности», – описал часть проделанной работы глава профильного ведомства.

На объекте выставлены леса. Впереди – реставрационные работы по известковому камню, водружение нового креста, обновление кровли и переход к занятиям интерьером. «Ничего не мешает нам этот объект сдать в этом году, и я думаю, что так и случится», – подчеркнул он, пояснив, что необходимые средства поступают и из федерального, и из республиканского бюджета.

Говоря о реставрируемых памятниках деревянного зодчества, Гущин вспомнил о таких объектах, как церковь в деревне Верхний Багряж Заинского района РТ и мечеть в селе Айбаш Высокогорского района РТ. Упомянул он в этом контексте и деревянную Заводскую мечеть в Кировском районе Казани, ранее пережившую пожар. Обе эти мечети восстанавливаются за счет средств благотворителей.

В связи с этим он обратил внимание на то, что за пять лет сумма инвестиций в объекты культурного наследия, связанные с исламом, составила 2,2 млрд рублей. «Колоссальная цифра. Спасибо меценатам, благотворителям. Это [и] бюджет Российской Федерации, и бюджет Республики Татарстан», – сказал он.

Глава Комитета РТ по охране ОКН заметил, что в этом году должна быть завершена реставрация одной из старейших мечетей Татарстана, расположенной в селе Маскара. Сумма вложений в этот объект превысила 90%, а готовность составляет более 90%. Однако необходимо дождаться теплого времени года, чтобы завершить работы на фасаде и благоустроить территорию.

Иван Гущин добавил, что там обязательно появится музейное пространство. Хазрат мечети планирует обустроить при ней учебные классы и небольшую столовую для туристов, уже создана тахаратхана (место для омовения). Перенос коммуникаций под землю обеспечил «красивый вид», заключил спикер.