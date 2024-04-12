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Старейшую соборную мечеть Татарстана отреставрируют за 91,7 млн рублей
В селе Маскара Кукморского района проведут ремонтно-реставрационные работы в первой Соборной мечети. Объект культурного наследия был построен в конце XVIII века, следует из информации на портале госзакупок.
Стоимость работ оценивается в 91,7 млн рублей. Завершить их планируют до 1 декабря 2024 года. Комплекс включает ремонт кровли, декоративных элементов, устройство водопровода, канализации, отопления, вентиляции, освещения, видеонаблюдения и другие. Кроме того, запланировано благоустройство территории.
Средства выделены из бюджета республики, заказчиком выступает Главинвестрой РТ.
Как ранее сообщал «Татар-информ», работы на объекте стартовали еще несколько лет назад. Восстановление двухэтажного здания ведется под контролем Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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