Минкульт Татарстана: Начат капремонт Казанского ТЮЗа стоимостью 50 млн рублей

Фото: kzn.ru

Министерство культуры Республики Татарстан в ответ на запрос «Татар-информа» подтвердило факт начала капитального ремонта в здании Казанского ТЮЗа на улице Островского.

«В рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в 2024 году осуществляется капитальный ремонт здания ГБУ "Казанский государственный театр юного зрителя", расположенного по адресу: город Казань, улица Островского, дом 12, литера А», — сказано в ответе, поступившем в адрес редакции информационного агентства.

Уточняется, что сметная стоимость работ составляет 50 млн 58,6 тыс. рублей, а ремонт ведется в фойе и кассовой зоне театра.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О том, что коллектив Казанского ТЮЗа попросили освободить историческое здание в связи с предстоящими ремонтными работами еще до завершения предыдущего театрального сезона, «Татар-информ» сообщал в середине мая.

Служащие в театре заслуженные артисты РТ Елена Калаганова и Алексей Зильбер тогда были обеспокоены тем, что альтернативное помещение для проведения спектаклей в июне Казанскому ТЮЗу не предоставили. Официально в мае ни Министерство культуры Татарстана, ни руководство театра выезд коллектива из исторического здания на время проведения ремонтных работ не подтверждало и даже отрицало.

Фото: © «Татар-информ»

Однако 91-й театральный сезон театр завершал на площадке ДК Химиков. В конце лета недалеко от Фестивального бульвара появились указатели к кассе Казанского ТЮЗа, которая расположена теперь в здании бывшего архива на Декабристов, 4. На сайте самого театра появилась краткая констатация того, что в здании начаты строительные работы — «наше основное здание на ремонте». Также изменен официальный адрес организации с Островского, 10 на Декабристов, 4.

В качестве анонса нового театрального сезона Казанский ТЮЗ разослал СМИ пресс-релиз, в котором площадками проведения спектаклей значатся КЦ Пушкина, Татарская государственная филармония, ДК Ленина, ДК Химиков, КЦ «Сайдаш» и театр Камала.