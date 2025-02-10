В Казани повышен охранный статус объектов, входящих в ансамбль Богородицкого монастыря

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Охранный статус девяти объектов, входящих в состав ансамбля Казанского Богородицкого женского монастыря, повышен с местного до регионального значения. Соответствующее решение принял Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее было получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которая подтвердила особую значимость этих памятников для истории и культуры Татарстана.

Речь идет о самом ансамбле «Богородицкий женский монастырь» (конца XVII – второй половины XIX века), руинах собора Казанской иконы Божией Матери с Пещерным храмом (конца XVI – начала XIX века, 1910–1913 годов), церкви Николы Тульского (1806–1816 годов постройки), церкви Крестовоздвиженская (1865–1877 годов), здании настоятельского корпуса (1810–1832 годов), здании монастырской гостиницы (1838 года), здании корпуса для монахинь (1814 и 1842 годов), здании церковно-приходской школы (1895 года) и ограде с башнями и проездными воротами (1830-х годов).

Историко-архитектурная, художественная, научная и мемориальная ценность этих объектов делают их важными не только для Казани, но и для всей республики, подчеркнули в ведомстве.

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин уточнил, что планируется восстановить и вернуть исторический облик четырем объектам монастыря: настоятельскому корпусу, корпусу для монахинь, церкви Николы Тульского и здании церковно-приходской школы.

Казанский Богородицкий монастырь (возрожденный в постсоветское время как мужской) привлекает потому, что связан с обретением и прославлением Казанской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых в Русской православной церкви.