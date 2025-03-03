Комитет по охране культурного наследия показал как идет реконструкция мечети Айбаш

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) провел для журналистов пресс-тур в село Айбаш, где продолжается реконструкция мечети. Когда она откроется, и во сколько обошлась реконструкция – в репортаже «Татар-информа».

Зачем нужно тратить столько сил и ресурсов для сохранения деревянных объектов, которые действительно подвержены как ни один другой объект всем агрессивным природным условиям?

«Потому что это прописано в Конституции Российской Федерации, мы должны восстанавливать и сохранять свое наследие», — ответил на вопрос корреспондента «Татар-информа» председатель Комитета РТ по ООКН Иван Гущин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам главы Комитета, сохранение таких объектов в «первозданном виде» поможет в вопросах связанных с патриотизмом, воспитанием и культурой. Таким образом, восстановление объектов, в том числе, деревянного зодчества сегодня — это задача духовная.

«Можно, конечно, на этом месте построить каменную мечеть, это было бы в разы дешевле. Но это предательство предков, которые эту мечеть строили», — считает он.

Иван Гущин также добавил, что местные жители просят вернуть именно аутентичную мечеть. «Здесь никто не задумывается, сколько уйдет средств на содержание. Об этом будет переживать хазрат», — рассказал Гущин.

Последний ремонт был в этой мечети в 1994 году. В ноябре 2022 года, предположительно из-за подгнившиго от сырости основания, у мечети упал минарет. В экстренном порядке объект был законсервирован, и Комитет начал подготовку проекта восстановления. К слову о проектировании — эту статью расходов (около 4 млн рублей) взял на себя бюджет республики.

Активная фаза реставрационных работ пришлась на прошлый год, и велась она не в мечети, а в 70 км отсюда — в селе Сокуры. Уже оттуда готовый материал вновь привозили в Айбаш и бревно за бревном отстраивали мечеть заново.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здание сохранило большое количество оригинальных элементов. Полностью обновлена была лишь треть всего материала, остальное необходимо было лишь «освежить».

Сейчас в процессе реставрации находятся оконные колоды. В ближайших планах — восстановление интерьера и входных групп, двухмаршевой лестницы и портальных колонн. На заключительных этапах мечеть будут обшивать профилированной доской и приступят к покрасочным работам. Мечеть планируют покрасить в охровые цвета.

«Было найдено очень много архивных фотографий и много подтверждений тому, что мечеть сохранила свой подлинный декор. Воссоздавать по фотографиям пришлось не так много», — рассказала журналистам архитектор Анна Миронова.

Также предусмотрены работы по благоустройству близлежащей территории. Рядом с мечетью установят тахаратхану – модульное здание из сэндвич-панелей с обшивкой деревом и металлической кровлей.

Относительно недавно была официально открыта Белая мечеть в Ново-Савиновском районе Казани. Планировка этой мечети была проведена фактически с нуля. В случае с мечетью села Айбаш речь шла о выявлении подлинной планировки.

«В советский период здание использовалось как кинотеатр. Были растесаны проемы, были раскрыты подлинные оконные проемы — первичная планировка была выявлена. Она здесь не так пострадала, как в Белой мечети», — поделилась с «Татар-информом» Миронова.

Времена, когда в экс-кинотеатре собиралась вся сельская молодежь, застал Дамир Хабибуллин. С 2016 года он является хазратом этой мечети. Сегодня примечетная махалля — это около 6-7 человек постоянного прихода. В такие крупные мусульманские праздники, как Курбан байрам на праздничный намаз в мечети может собираться более 300 человек, или приблизительно все население Айбаша.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Люди собирают средства, как могут: кто приносит тысячу рублей, кто пять, кто пятьдесят. «В основном по пять тысяч дают. Мы, сельское население, не особо богаты деньгами, но каждый старается внести свою лепту», — рассказал хазрат деревянной мечети «Татар-информу».

Ящики для сбора садаки на восстановление мечети установлены в двух сельских магазинах. Самое большое пожертвование было внесено в один из таких ящиков «за десятерых», при этом имя щедрого благотворителя осталось неизвестным.

Совсем иной порядок пожертвований приходит на расчетный счет мухтасибата Высокогорного района, который создали отдельно для восстановления мечети. Всего средствами условного «краудфандинга» было собрано около 78 млн рублей из запланированных 91 млн. Самое большое пожертвование было сделано на сумму 42 млн рублей одним переводом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С крупными пожертвованиями нам помогает Духовное управление (ДУМ РТ — прим. «Т-и»). Небольшие пожертвования местные жители передают хазрату в качестве садаки», — рассказал «Татар-информу» имам-мухтасиб Высокогорского района Талгат Гайфуллин.

Параллельно с реконструкцией мечети села Айбаш идет реставрация кряшенской церкви в селе Багряж Заинского района. Открытие обоих сооружений ожидается этим летом. Также в этом году Комитет надеется открыть мечеть в селе Маскара.