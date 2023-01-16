Губернатор Севастополя заявил о втором за сутки сбитом беспилотнике

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, следовавший над морем к военному аэродрому «Бельбек». Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал глава города.

Это уже второй дрон за сутки, об уничтожении которого отчитывается Развожаев. Еще один БПЛА был сбит над бухтой в ночь на 16 января.

После начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал 24 февраля прошлого года Президент РФ Владимир Путин, Севастополь не раз подвергался атакам воздушных и надводных беспилотников.

Так, 29 октября состоялась массированная атака дронов на стоящие в Севастопольской бухте корабли. Министерство обороны РФ сообщило, что в результате нападения получили повреждения морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

Не столь масштабные атаки случались и позже. В частности, 6 декабря сообщалось об уничтожении двух беспилотников, 8-го — одного, 30-го — о работе системы ПВО без уточнения результатов.

В начале декабря стало известно, что США начали «молчаливо» поддерживать «дальние атаки Украины по целям внутри России». Речь идет об ударах беспилотников ВСУ. Так, 26 декабря во второй раз была атакована база стратегических бомбардировщиков «Энгельс» в Саратовской области, погибли трое военнослужащих, а 29 декабря в ее окрестностях был сбит неопознанный объект.