У Севастополя корабль Черноморского флота сбил беспилотник

В Севастополе дежурный корабль Черноморского флота ВМФ России сбил беспилотник над акваторией моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Наши военные, как всегда, сработали четко», — добавил глава Севастополя.

Ранее, 6 декабря, пресс-служба Развожаева рассказала, что в море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два беспилотника.

Массированная атака воздушных и надводных беспилотников на стоящие в Севастопольской бухте корабли была организована 29 октября. Министерство обороны РФ сообщило, что в результате нападения незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Не столь масштабные атаки случались и позже.