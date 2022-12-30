Губернатор Севастополя Развожаев: В городе отработала система ПВО

В Севастополе сегодня сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«<…> отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали четко», — написал чиновник.

Кроме того, Развожаев обратился ко всем жителям Севастополя с просьбой «сохранять спокойствие».

Ранее, 29 октября, состоялась массированная атака воздушных и надводных беспилотников на стоящие в Севастопольской бухте корабли. Министерство обороны РФ сообщило, что в результате нападения незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

Не столь масштабные атаки случались и позже (в том числе и в декабре: 6-го числа сообщалось об уничтожении двух беспилотников, 8-го — одного).

В начале декабря стало известно, что США начали «молчаливо» поддерживать «дальние атаки Украины по целям внутри России». Речь идет об ударах беспилотников ВСУ. Так, 26 декабря во второй раз была атакована база стратегических бомбардировщиков «Энгельс» в Саратовской области, погибли трое военнослужащих. Вчера, 29 декабря, в ее окрестностях вновь был сбит неопознанный объект.