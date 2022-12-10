Times: США больше не удерживают Украину от ударов по целям в глубине России

Соединенные Штаты больше не удерживают Вооруженные силы Украины от нанесения ударов по целям на территории России. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Мы используем прежние расчеты для оценки угрозы эскалации, но уровень страха перед эскалацией изменился по сравнению с началом конфликта. Сейчас всё по-другому», — заметил в разговоре с изданием представитель военного ведомства США.

Теперь Штаты не так сильно опасаются дальнейшего ухудшения отношений с Москвой. Соответственно, выросла вероятность того, что Вашингтон поставит Киеву оружие большей дальности.

«Пентагон молчаливо одобрил дальние атаки Украины по целям внутри России после многочисленных ракетных ударов Президента [РФ Владимира] Путина по критически важной инфраструктуре <…>», — констатирует издание.

Речь идет о дальних атаках беспилотников ВСУ. Так, 5 декабря украинские дроны атаковали военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской. Погибли трое военнослужащих, а еще четверо были ранены. Оказались повреждены два самолета. На следующий день, 6 декабря, БПЛА атаковал аэродром под Курском, после чего загорелся нефтенакопитель.

Собеседник газеты пояснил, что на данный момент при предоставлении оружия Украине сейчас действует единственное ограничение: ВСУ должны следовать международным нормам ведения боевых действий и не нарушать Женевские конвенции. По мнению американцев, украинская сторона выполняет эти условия.