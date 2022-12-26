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Ру Тат
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Политика
26 декабря 2022  08:24

Трое военных погибли при падении беспилотника в Саратовской области

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Трое военных получили смертельные ранения после падения беспилотника ВСУ в Саратовской области, сбитого системами ПВО. Трагедия произошла в районе военного аэродрома «Энгельс», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса из-за взрыва. По его словам, ЧП произошло не в жилых районах города.

«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — заявил он в своем телеграм-канале.

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