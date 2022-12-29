В Энгельсе вновь сбит неопознанный объект, рассказал губернатор Саратовской области

В Энгельсе системы ПВО сбили неопознанный объект. Сейчас на месте работают оперативные службы, безопасности населения ничего не угрожает, рассказал в своем телеграм-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин.

«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что в эвакуации населения нет необходимости.

Напомним, что 26 декабря в Энгельсе при падении обломков беспилотника, сбитого ПВО, погибли трое российских военных.