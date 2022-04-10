Губернатор Курской области заявил об обстреле пограничного поста со стороны Украины

Вечером 9 апреля пограничный пост, расположенный около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области, подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена», — поделился имеющейся у него информацией глава области.

При этом Старовойт заверил, что постоянно поддерживает связь с военными, и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Глушковский район Курской области граничит с Сумской областью Украины.

Ранее губернатор Курской области сообщал об обстреле пропускного пункта в поселке Теткино 29 марта и попытке минометного обстрела позиций пограничников в районе перехода Суджа 6 апреля.

С 1 апреля силовые структуры в регионе переведены в режим повышенной готовности. Это было сделано после пожара на нефтебазе в Белгороде. По информации Минобороны РФ и Следственного комитета, возгорание стало результатом удара украинских боевых вертолетов. При этом власти Украины не подтвердили эту версию.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.

Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении спецоперации пользоваться информацией только из российских официальных источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.