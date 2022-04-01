Минобороны Украины не подтвердило удар вертолетами по нефтебазе в Белгороде

Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать причастность вертолетов ВСУ к удару по нефтебазе в Белгороде, сообщает РИА Новости.

Сегодня, 1 апреля, на нефтебазе в Белгородской области произошло возгорание. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, причиной происшествия стал обстрел с двух украинских боевых вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте

В экстренных службах агентству сообщили о том, что загорелось 8 резервуаров с топливом и огонь может перейти и на другие резервуары.

«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», – сказал представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, комментируя заявление о причастности украинских веротолетов к этому ЧП.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства уже проинформирован о произошедшем и в самое ближайшее время будут приняты все меры для обеспечения региона топливом.