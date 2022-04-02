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Происшествия
2 апреля 2022  21:26

Следком возбудил уголовное дело после авиаударов ВСУ по нефтебазе в Белгороде

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиаударов ВСУ по территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

1 апреля два вертолета ВСУ вторглись на территорию России и совершили не менее четырех авиаударов по нефтебазе в Белгороде. Произошедшее квалифицировано как теракт.

«1 апреля 2022 года на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил отыскать всех причастных к преступлению, чтобы виновные получили наказание, установленное законом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на 1 апреля в Белгороде после авиаудара произошел пожар на нефтебазе.

#следком #авиаудар #спецоперация на Украине
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