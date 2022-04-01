Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара

По меньшей мере двое пострадали на пожаре на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области.

Фото: © очевидцы

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 5.51. На месте работают представители всех экстренных служб.

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, около пяти утра они услышали громкий взрыв, после чего произошёл пожар. Сейчас из близлежащих районов вывозят жителей. У кого нет личного транспорта, может уехать на автобусе, сообщил «Татар-информу» источник.

Губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале опубликовал информацию, что пожар на нефтебазе начался из-за авиаудара.

«Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет. Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает», – говорится в сообщении.