Губайдуллин: «Другие страны едут в Татарстан, чтобы перенять наш опыт подготовки кадров»

Татарстан стал одним из инициаторов вступления России в движение WorldSkills, что дало мощный толчок развитию профобразования и повысило престиж рабочих профессий. О том, какая трансформация произошла в этой системе и какие перспективы открываются сегодня, рассказал глава Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.





Эмиль Губайдуллин: «Сегодня мы наблюдаем положительную динамику: конкурс в колледжи и техникумы растет, он сопоставим с конкурсом в высших учебных заведениях»

«Татарстан был одним из инициаторов вступления России в WorldSkills»

– Эмиль Фидаилевич, один из ключевых проектов Центра развития профессиональных компетенций (ЦРПК) – это российское движение «Профессионалы». С 2013 года, когда Татарстан присоединился к WorldSkills Russia, прошло уже 12 лет. Как за это время изменилось движение – не только по масштабам и количеству компетенций, но и по смыслу, целям, идеологии?

– Знаете, я бы сказал, что Татарстан не просто присоединился к этому движению. На самом деле, еще в 2012 году республика была одним из инициаторов вступления Российской Федерации в эту международную организацию. И здесь ключевое значение имело мудрое видение руководства Татарстана, в частности нашего лидера Рустама Нургалиевича Минниханова.

Он увидел, что система подготовки кадров и ситуация на рынке труда требуют изменений. Движение WorldSkills существует с конца 1940-х годов и на тот момент уже активно развивалось в других странах. Было принято решение не изобретать колесо, а использовать уже действующую и доказавшую эффективность мировую модель.

Рустам Нургалиевич предложил нашей стране, в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под руководством Президента России Владимира Путина, войти в движение WorldSkills и провести международный чемпионат в Казани. С этого началась многолетняя история, которая продолжается до сих пор.

Движение дало огромный толчок развитию системы среднего профессионального образования и подготовки кадров не только в Татарстане, но и в стране в целом. В 2015 году мы выиграли право проведения мирового чемпионата в столице республики, что стало дополнительным стимулом и позволило внедрять положительные изменения.

Прежде всего, начали меняться профессиональные образовательные стандарты. Они начали соответствовать международным требованиям, чтобы уровень подготовки наших специалистов был сопоставим с мировым по большинству компетенций. В ряде регионов были приняты новые программы, а в Татарстане при поддержке Рустама Нургалиевича была запущена программа создания ресурсных центров.

За эти годы в ремонт и оснащение колледжей только из республиканского бюджета вложили около 8 млрд рублей, что позволило существенно обновить систему образования.

WorldSkills подразумевает не только стандарты подготовки кадров, но и стандарты образовательных организаций, оборудования и обучения педагогов. На первом этапе мы активно изучали опыт других стран – лидеров движения, перенимали их подходы. И к тому моменту, когда международное членство России было приостановлено из-за специальной военной операции, наша страна уже достигла высокого уровня: другие государства начали приезжать к нам, чтобы учиться. За 5-6 лет мы прошли путь, который в других странах занимал десятилетия.

Сегодня мы видим результаты: современные колледжи, республиканские и федеральные программы по улучшению инфраструктуры, такие как «Профессионалитет», создание мастерских и ресурсных центров. Особенно важно, что изменилось отношение молодежи и родителей к среднему профессиональному образованию и рабочим профессиям.

Если в первые годы речь шла о повышении престижа профессий, то сегодня мы наблюдаем положительную динамику: конкурс в колледжи и техникумы растет, он сопоставим с конкурсом в высших учебных заведениях. И если раньше туда шли в основном троечники, то сегодня среди поступающих много отличников. Ребята понимают, кем хотят стать.

По статистике, около 60% выпускников девятых классов выбирают колледжи. Движение оказало огромное влияние на государство, предприятия и людей, на отношение к среднему профессиональному образованию, к колледжам, техникумам и рабочим профессиям. И сегодня мы видим, что это было стратегически правильно и дальновидно. За это, конечно, большое спасибо руководству республики.

– В 2019 году Казань принимала международный чемпионат WorldSkills. Какое наследие он оставил городу и республике?

– Наследие всегда нужно делить на две части – материальное и нематериальное. О нематериальном я уже рассказал: мы понимали, что наша задача – не только провести чемпионат на высоком уровне, красиво встретить участников, организовать церемонии, как мы уже научились это делать на Универсиаде в 2013 году, но и использовать его как инструмент для изменения системы.

Мы понимали, что при подготовке к мировому чемпионату крайне важно сформировать боеспособную команду, которая достойно представила бы Российскую Федерацию и показала бы, что наша система образования способна готовить высококлассных специалистов.

И мы это доказали: меняя систему, стандарты, подходы к обучению, формируя взаимодействие с предприятиями и выстраивая коммуникации, мы добились впечатляющего результата. Российская Федерация показала себя одной из лучших на мировом чемпионате, уступив лишь команде Китая.

Если говорить о материальном наследии, то мы, во-первых, получили современный международный выставочный центр «Казань Экспо», который стал гордостью республики и страны. Здесь проводится огромное количество мероприятий, в том числе – международный саммит БРИКС в минувшем году, который посетили лидеры ведущих стран мира.

А во-вторых, все оборудование, на котором соревновались участники, было передано в республиканские колледжи и техникумы, что в совокупности со всеми принимаемыми республикой мерами поддержки позволило вывести наши колледжи на абсолютно новый уровень оснащения.

«Республика продолжает сотрудничать со странами БРИКС»

– Вы уже упомянули, что с началом специальной военной операции WorldSkills International отстранила российских участников от международных чемпионатов. Как это отразилось на развитии движения в России и Татарстане? Удалось ли сохранить сотрудничество с зарубежными коллегами, в том числе в формате БРИКС или других объединений?

– Мы не отказывались от опыта, полученного в WorldSkills. Мы взяли все лучшее, чему научились у этого международного движения, сохранили это и, конечно, внесли свои особенности. Речь идет о чемпионатном движении «Профессионалы», которое сегодня активно развивается по всей стране. Если в WorldSkills мы делали акцент на внедрение международных стандартов, то к моменту создания «Профессионалов» мы уже были готовы применить этот опыт у себя.

Наша задача была перестроиться в двух направлениях. Первое – плотное взаимодействие с работодателями, поскольку главная цель чемпионата – поддержка дальнейшего трудоустройства участников и ориентирование предприятий на наших студентов и участников движения. Сегодня это работает эффективно: ежегодно с нами сотрудничают большое количество предприятий. Даже на региональном уровне у нас более тысячи предложений по вакансиям и стажировкам для победителей и призеров чемпионата.

Безусловно, с учетом ограниченного доступа к зарубежному оборудованию, мы перестроились на использование отечественного, а также техники, предоставляемой дружественными странами. При этом качество подготовки и работ осталось на высоком уровне, и, на мой взгляд, нам это удалось.

Что касается международного сотрудничества, оно продолжается. Мы поддерживаем контакты с дружественными странами и выезжаем на их чемпионаты. В этом году представители Татарстана вошли в состав сборной России и участвовали в чемпионате Китая, Ирана. Также мы ежегодно посещаем соревнования в Белоруссии, Казахстане и других странах.

В сентябре прошлого года на базе Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи, мы провели чемпионат BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024. В офлайн- и онлайн-формате около тысячи экспертов и конкурсантов из 16 стран показывали свои знания и навыки по 17 высокотехнологичным компетенциям.

Связи мы не теряем и только наращиваем более тесное сотрудничество.

«Нам было интересно впервые принять «Абилимпикс» в Татарстане»

– В этом году в Татарстане впервые прошел чемпионат по профмастерству для участников СВО «Абилимпикс». Как появилась идея его проведения, какие задачи и цели стояли перед этим конкурсом?

– Чемпионатное движение «Абилимпикс» активно развивается в нашей стране. Буквально в прошлом году оно отметило свое десятилетие. Ежегодно в рамках «Абилимпикса» проводятся региональные чемпионаты и национальный в Москве.

Ранее соревнования были ориентированы на определенные категории: школьники, студенты, специалисты, то есть люди, которые уже работают на предприятиях, соревновались между собой. Но постепенно мы поняли, что появляется новая категория – люди с инвалидностью, получившие увечья в рамках специальной военной операции. Безусловно, важно было интегрировать и их тоже.

Внутри республики мы уже начали работать с этой категорией граждан в рамках различных программ. Но именно на федеральном уровне эта идея была согласована и поддержана президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, который отметил необходимость проведения такого чемпионата.

Татарстан в этой ситуации выступил с инициативой провести мероприятие у себя: у нас есть опыт, компетенции и команда, и нам было интересно впервые принять такой чемпионат. И вот всего пару недель назад он прошел в Казани. Со слов участников, гостей и наших федеральных коллег – на высшем организационном уровне.

Для нас было особенно важно, что участники из других регионов России, приезжая несколько замкнутыми и обеспокоенными, уезжали уже дружной командой. Мы показали наше традиционное татарское гостеприимство и постарались создать максимальные условия для комфортного проживания и передвижения участников.

Отдельно мы анализировали каждую нозологию, чтобы и колясочники, и люди с другими особенностями могли комфортно соревноваться, участвовать в экскурсиях, культурной и деловой программе.

Мы надеемся, что это движение будет развиваться и все больше участников, вернувшихся со специальной военной операции, смогут найти себя в новых профессиях и специальностях. Основная задача чемпионата – дать им новые знания, навыки и возможности для трудоустройства, чтобы они могли достойно жить в дальнейшем.

– А вы как оцениваете итоги первого чемпионата в Татарстане? Все ли удалось реализовать, есть ли уже идеи, что можно улучшить в будущие годы?

– Обкатка, безусловно, была – эти вопросы активно обсуждались в рамках деловых программ. Сегодня мы понимаем, что очень важно привлекать больше работодателей. Мы увидели их интерес к этим категориям граждан. Это был и запрос самих участников: им важно видеть, что работодатели заинтересованы в них. Поэтому в дальнейшем на площадку будем приглашать еще больше людей.

С другой стороны, нам важно расширять количество компетенций, то есть сделать профиль чемпионата более разнообразным. Это также запрос самих участников. Они акцентируют внимание, что помимо промышленных, строительных и IT-компетенций им хотелось бы развивать и креативные направления – творческие навыки, вокал, современный моушен-дизайн и другие области, связанные с креативностью. Совместно с федеральными коллегами мы будем учитывать этот запрос.

В целом мы понимаем, что чемпионат – это прежде всего возможность для ребят показать: жизнь не останавливается. Существует множество компетенций и профессий, которым можно обучаться. И это не страшно: многие участники впервые пробовали себя в тех или иных направлениях – они до этого не работали сварщиками или поварами, но за короткий период осваивали новые навыки.

Очень важно совместно с федеральными коллегами и с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Татарстане выстроить систему мониторинга и дальнейшего трудоустройства. Здесь большое спасибо за поддержку нашему раису Рустаму Нургалиевичу, который максимально трепетно относится к ребятам с СВО и помогает создавать все необходимые условия, чтобы они по возвращении становились полноценными членами общества, работали, обеспечивали свои семьи и не боялись, что ограничения, которые у них есть, помешают их дальнейшей жизни.

«Работе с людьми с ОВЗ Татарстан всегда уделяет большое внимание»

– В целом как в республике организована работа по трудоустройству людей с ОВЗ и инвалидностью? Насколько сложно им найти работу и насколько отзывчивы работодатели?

– Работе с людьми с ограниченными возможностями всегда уделялось и уделяется пристальное внимание. Это межведомственная работа, которую мы проводим под руководством заместителя премьер-министра Лейлы Фазлеевой. Естественно, это также задача Министерства труда и социальной защиты. Существуют отдельные программы, которые наша организация совместно с Министерством образования реализует, чтобы люди могли получать достойное образование – начиная со школьного и среднего.

Кроме того, мы активно взаимодействуем с другими министерствами и ведомствами. Например, в рамках чемпионатного движения «Абилимпикс» был создан координационный совет партнеров и работодателей, который объединяет крупнейшие организации. Цель совета – чтобы эти компании в дальнейшем трудоустраивали участников.

Нам приятно, что компании не только участвуют в этом процессе, но и предлагают создавать новые специальности и компетенции, востребованные для них, и проводить по ним соревнования, чтобы затем приглашать победителей на работу. Таких организаций много, это касается как крупных компаний, так и малого и среднего бизнеса.

Конечно, есть сложности. Не все люди могут работать полноценный 8-часовой день, поэтому компаниям приходится идти навстречу. Сегодня существуют программы и требования, чтобы организации предоставляли определенный процент рабочих мест для людей с инвалидностью. Мы тесно сотрудничаем с предприятиями, чтобы, с одной стороны, работодатели не боялись принимать таких сотрудников, а с другой – сами люди с ОВЗ не боялись идти на работу.

Я людей с ограниченными возможностями здоровья называю людьми с безграничными возможностями: на соревнованиях мы видим, как они тренируются, соревнуются и преодолевают трудности. Это люди, которые любят жизнь и хотят быть полезными обществу.

Сегодня этот человеческий ресурс нужно более активно использовать, привлекать на предприятия с учетом рынка труда. Да, потребуется адаптация рабочих мест и совместные ресурсы государства и бизнеса, но мы видим запрос и желание работать, и республика движется в этом направлении.

«Чемпионат DigitalSkills вернется, но уже обновленным»

– Чемпионат DigitalSkills – это наше местное татарстанское детище. Какова его главная цель? Как появилась идея его создания?

– Да, этот чемпионат мы действительно создавали сами. Республика Татарстан совместно с Министерством цифрового развития Российской Федерации и WorldSkills Russia запустила его еще в 2018 году. Татарстан – IT-регион: у нас активно развивается цифровая сфера, строятся IT-парки, и у нас есть своя IT-столица страны – Иннополис. Мы хотели показать, какие компетенции существуют в сфере IT и цифровых технологий, как эти специальности трансформируются с учетом современных процессов.

Например, у нас есть компетенция «цифровой модельер». Раньше готовили специалистов в легкой промышленности – портных, конструкторов одежды. Сегодня все эти процессы можно выполнять в цифровом формате: человека сканируют, на компьютере полностью разрабатывается макет костюма, моделируются все процессы. После этого модельер отправляет проект на печать, и машина раскраивает ткань, а человеку остается только сшить изделие.

Мы проводили чемпионат пять лет, в последние годы – на площадках международного форума Kazan Digital Week. Это позволяло привлекать работодателей и компании, а участникам – показывать новые цифровые профессии, технологии квантовых компьютеров или, например технологии информационного моделирования, их применение в строительстве и будущем развитии отрасли. Чемпионат успешно выполнял свою задачу.

Сейчас пока мы его не проводим – размышляем, как интегрировать или видоизменить. В будущем планируем вернуться к чемпионату. Вероятно, снова в рамках Kazan Digital Week, но уже с акцентом на цифровую промышленность, индустрию 4.0, где процессы максимально роботизированы и оцифрованы.

– Как республика поддерживает специалистов в сфере IT? Какие меры предпринимаются, чтобы они оставались работать на местном рынке?

– Сегодня без IT-сферы ни одна отрасль не может эффективно работать. Цифровизация нужна в промышленности, в сфере услуг, в образовании. Пандемия показала, насколько это важно: пришлось быстро переходить на онлайн-обучение, адаптироваться в школах и учебных заведениях.

В республике IT-направление одно из самых востребованных: у нас одни из самых больших конкурсов в колледжах и вузах. Порой даже не хватает лабораторий и учебных мощностей. Поэтому нам необходимо создавать новые образовательные организации или корпуса, чтобы готовить достаточное количество специалистов в IT.

Спрос на них огромный, особенно в особой экономической зоне «Иннополис». Главное – чтобы после обучения эти ребята не уезжали в другие регионы, а оставались работать в республике. Как отмечает Рустам Нургалиевич, выгодно вкладываться в подготовку специалистов именно здесь.

Каждый специалист, оставаясь в республике, начинает работать, платить налоги, создавать свои компании и производства – это приносит дополнительную пользу Татарстану.

Мы стараемся, чтобы участники чемпионатов, особенно чемпионы, оставались преподавателями. Они уже прошли через эти соревнования, знают, как готовить будущих специалистов, и могут передавать знания новым поколениям. Нам важно, чтобы в системе образования появлялись молодые кадры, владеющие современными технологиями.

«Нам важно не только обучить людей, но и трудоустроить их»

– С 2021 года в Татарстане реализуется федеральный проект «Содействие занятости». Какие возможности он предоставляет, сколько участников уже прошли через него и трудоустроены ли они? Какие дополнительные меры поддержки существуют в республике?

– Ранее этот проект реализовывался в рамках национального проекта «Демография». Сегодня он включен в новый нацпроект «Кадры». Ежегодно проект видоизменяется: меняются требования, категории граждан, имеющих право бесплатно обучаться за счет государства, переобучаться, повышать квалификацию и осваивать новые профессии.

Требования и подходы совершенствуются – иногда ужесточаются, но, тем не менее, проект активно развивается в республике.

Главная цель проекта – не просто обучить людей, а по итогам обучения обеспечить их последующее трудоустройство. Сегодня, еще до начала обучения мы прорабатываем дальнейшую траекторию каждого участника проекта. То есть обучающийся заранее знает: его ждут на конкретном предприятии, готовят к определенной должности, и после обучения он сможет сразу приступить к работе.

В Татарстане разработано 87 образовательных программ по наиболее востребованным специальностям. Практически во всех муниципальных образованиях определены возможности для участия, прежде всего в колледжах и техникумах.

С 2021 года через программу прошли порядка 8 тыс. человек. При этом участвовать можно только один раз, и обучение абсолютно бесплатное. Проект позволил привлечь в республику почти 400 млн рублей федеральных средств, которые направлены в образовательные организации, на поддержку колледжей и техникумов, преподавателей и обновление инфраструктуры.

И, самое главное, мы получаем не только подготовленных специалистов, но и высокий уровень трудоустройства – сегодня он составляет около 91%. Мы продолжаем работать над тем, чтобы этот показатель достиг 100%.

– Какие вызовы сейчас стоят перед рынком труда Татарстана? Как он трансформировался за последние годы?

– Мне кажется, вызовы везде примерно одинаковые. Во‑первых, активно наращивают обороты предприятия и организации. Мы видим рекордно низкий уровень безработицы за последние годы и большое количество вакансий. Предприятия остро нуждаются в специалистах, и наша задача – заместить эти позиции.

Главный вызов, над которым мы сегодня работаем, – изменение подхода к профориентации. Важно, чтобы будущих специалистов начали подбирать и готовить еще со школьной скамьи. Школьники должны выбирать профессии, которые будут актуальны к моменту окончания учебного заведения, включая профессии будущего.

Это требует новых методов профориентации, и сегодня такой процесс реализуется по поручению руководства республики. Мы закрепляем предприятия за школами, создаем кураторство, чтобы предприятия тесно взаимодействовали с учебными заведениями уже на ранних этапах. Это включает создание лабораторий на базе школ и организацию экскурсионных визитов на промышленные предприятия.

Второй вызов – формирование коротких образовательных программ. Они позволяют за 72, 144 или 256 часов обучения дать человеку необходимые навыки и знания, чтобы он с нуля мог сразу применить их на предприятии. Цель – подготовить специалиста именно под конкретные производственные задачи.

Третий важный аспект – прогнозирование востребованных профессий на ближайшие 5-10 лет. Это необходимо для своевременной подготовки образовательных стандартов и формирования квалифицированных кадров.

«Рустам Нургалиевич загорелся идеей открыть центр профессий будущего»

– Действительно ли сейчас есть тренд, что молодежь выбирает рабочие профессии и поступает в техникумы, а не в высшие учебные заведения?

– Да, этот тренд существует. Мы это наблюдаем и по статистике, и по настроениям молодежи, их родителей. Как отец могу привести личный пример: моя дочь участвовала в этом году в чемпионате и стала чемпионом России в компетенции «Дошкольное воспитание». То есть она сама осознанно выбрала профессию воспитателя и планирует поступать в педагогический колледж.

Мы видим, что значительное количество ребят после 9 класса – более 60% как в республике, так и на федеральном уровне – выбирают колледжи и техникумы. Конкурс растет, средние баллы абитуриентов высокие, многие отличники выбирают именно это направление.

При этом работодатели активно взаимодействуют с молодежью, показывая, что ждут их и готовы предложить достойную заработную плату. Молодежь получает рабочую профессию, но никто не мешает ребятам позже получить высшее образование и повысить квалификацию, чтобы стать более конкурентоспособными специалистами. Этот тренд есть, и, я уверен, он будет развиваться.

Важно, что в этом направлении работают все стороны: предприятия, государственные органы, общественные организации и специализированные структуры, такие как наша, которые занимаются развитием профессиональной подготовки. Республика в этом плане уникальна: мы одни из первых включились в движение чемпионатов как инструмент повышения престижа рабочих профессий и привлечения внимания к ним. Многие механизмы, внедренные у нас впервые, показали свою эффективность и теперь применяются на федеральном уровне.

Например, за каждой компетенцией закреплены не только образовательные организации и предприятия, но и министерства, курирующие отрасль. Такая совместная работа государства, бизнеса и образования позволяет активно развивать сферу подготовки рабочих кадров в республике.

Мы продолжаем изучать опыт других регионов и внедрять лучшие практики. Сейчас ведется работа по созданию в Татарстане Центра профессий будущего – нового центра профессиональной ориентации. Он станет отправной точкой, где школьники и их родители смогут познакомиться с многообразием профессий, пройти профориентационное тестирование и выбрать направление для дальнейшего обучения и работы. Это, безусловно, даст новый импульс развитию подготовки квалифицированных кадров.

– Что он будет собой представлять?

– Центр рассчитан на школьников 7–9 классов: они смогут прийти, познакомиться с многообразием востребованных в Татарстане профессий и изучить отрасли в интерактивном цифровом формате.

Школьникам будут рассказывать о функциях специалистов, условиях работы и заработных платах, чтобы у ребят сформировалось полное представление о профессиях. Здесь они пройдут профориентационное тестирование, по результатам которого получат рекомендации о направлениях и специальностях, соответствующих их предрасположенности.

После тестирования ребята будут общаться с профконсультантами, а затем – с образовательными организациями. Они узнают, где и как можно обучиться выбранной профессии, сколько это займет времени, где проходить практику и какие перспективы трудоустройства. Все это позволит школьникам и их родителям получить максимально полное представление о будущей профессии.

В работе центра будут использоваться современные технологии: искусственный интеллект, видеовизуальные эффекты, виртуальная реальность, чтобы ребята могли попробовать себя в разных профессиях и запомнили опыт.

Аналог такого центра есть в Москве, и в этом году с Рустамом Нургалиевичем мы его посетили. Он «зажегся» этой историей. Поэтому мы очень надеемся, что скоро все получится реализовать. Сначала появится один центр в Казани, он будет работать и на близлежащие районы. В дальнейшем, возможно, создадим похожий в Закамской зоне.

Кроме работы с детьми, центр будет полезен и работодателям: они смогут представлять свои предприятия и вакансии, рассказывать об условиях работы. Это превратит центр в своего рода круглогодичную ярмарку вакансий.

– Определены ли уже примерные сроки, когда откроется центр?

– Я думаю, что, если все сложится хорошо, центр сможет начать работу к концу следующего года. Все зависит от того, будет ли использоваться уже существующее здание, которое можно адаптировать для центра, или потребуется строительство нового.

Если мы придем к тому, что строительство необходимо, то сроки увеличатся. Сейчас мы ищем подходящее место, чтобы центр был максимально удобен с точки зрения логистики и транспорта и стал настоящей точкой притяжения для школьников и молодежи республики.

«Сферы образования и профкомпетенций в РТ изменились кардинально»

– Как за последние годы изменились сферы среднего образования и профессиональных компетенций в Татарстане и каким образом республика способствует их развитию, поддержке специалистов?

– Кардинальные изменения, на мой взгляд, произошли в этих сферах за последние годы. Безусловно, этому способствовала большая команда специалистов: педагоги, директора образовательных организаций, будь то школы, колледжи или техникумы, руководство предприятий, министерств и ведомств.

Но главное, что все стало возможным благодаря руководителю нашей республики, который еще в 2012–2013 годах заметил необходимость перемен, осознал, что стоит задача модернизации системы подготовки кадров, и начал внедрять новые подходы.

За это время многое изменилось: образовательные организации стали современными, колледжи и техникумы оснащены новым оборудованием, педагоги проходят повышение квалификации, внимание уделяется подготовке мастеров производственного обучения. Также стараются удерживать молодых специалистов после окончания учебы в наших колледжах.

Поддержку оказывают как педагогическому сообществу, так и студентам. Педагогам подарили ноутбуки для работы, выделяют различные гранты. Победители движения «Абилимпикс» и чемпионата «Профессионалы» получают премии от республики и встречаются с руководством Татарстана.

Таким образом, вся система профориентации и подготовки кадров сегодня объединяет усилия государства, образования и бизнеса. Это позволяет эффективно закрывать кадровые потребности, развивать экономику и обеспечивать достойную жизнь жителей республики и страны в целом.

Губайдуллин Эмиль Фидаилевич

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций»



Родился 28 мая 1986 года в Казани. Окончил Академию социального образования по специальности «юриспруденция». Проходил аспирантуру Института педагогики и психологии профессионального образования РАО. Дополнительно обучался в Поволжской академии спорта и туризма, Академии PricewaterhouseCoopers, РАНХиГС и КФУ по управленческим программам.



Трудовую деятельность начал в 2006 году педагогом дополнительного образования. В разные годы занимал должности директора Ресурсного центра молодежи РТ, помощника заместителя министра по делам молодежи, спорта и туризму РТ, руководителя направлений в Исполнительной дирекции Универсиады-2013 и Дирекции спортивных и социальных проектов. Руководил подготовкой чемпионата WorldSkills Kazan 2019.



С 2016 года возглавляет АНО «Центр развития профессиональных компетенций».



Награжден ведомственными наградами РФ и РТ, медалью РТ «За доблестный труд», Золотым знаком «За заслуги в реализации молодежной политики Республики Татарстан». Имеет почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан».



Выпускник программы Кадрового резерва Раиса РТ (2023). Член Общественного совета при Минобрнауки Татарстана.