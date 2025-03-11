В Казани прошла ярмарка вакансий для людей с ОВЗ, где участники нашли не только работу

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Днем 11 марта в казанском ТЦ «МЕГА» прошла инклюзивная ярмарка вакансий. Ее организовали в рамках марафона «Инклюзивный рынок труда - равных возможностей». Событие собрало более 200 человек с инвалидностью и более 10 работодателей – партнеров, готовых предоставить рабочие места для людей с ОВЗ.

Такую ярмарку вакансий проводят ежегодно. Ее цель – трудоустройство людей с инвалидностью на предприятия Казани и Татарстана.

«Сегодня замечательное мероприятие, целью которого является реализация создания инклюзивного рынка труда. Я думаю, в этот день к нам пришли самые добросовестные работодатели, которые подготовлены к найму людей с ОВЗ. Мы рады, что у нас хорошо взаимодействуют работодатели и соискатели с инвалидностью. Для нас большое счастье реализовывать настоящий инклюзивный рынок труда – рынок труда равных возможностей! Я всем желаю найти сегодня работу, а лучше, дело своей жизни», – уточнила Президент Ассоциации кадрового менеджмента Светлана Ганеева.

Мероприятие продлилось с 12:00 до 17:00. За это время все участники ярмарки успели ознакомиться с предложениями от компаний, обсудить возможные вакансии и задать вопросы представителям HR. Специально для посетителей организовали тренинги и круглые столы, где специалисты поделились своими знаниями и опытом.

«Я пришел на такую ярмарку впервые, слышал, что это очень интересное и полезное событие. Я рад, что у меня есть возможность поучаствовать в таком мероприятии. Надеюсь найти себе работу, быть полезным и нужным кому-то. Для меня это новый опыт, я бы хотел поискать работу в направлении IT-технологий или что-нибудь, связанное с компьютерами. Благодаря таким проектам возрастает понимание, что мы тоже можем быть полезными обществу и внести свой вклад в экономику», – поделился своими впечатлениями участник ярмарки Ленар Махасимов.

Посетители также встретились с представителями кадровых служб, узнали о вакансиях, ознакомились с востребованными профессиями на рынке труда. Поиск новых работников происходил с помощью интерактивной активности: каждый, кто прошел регистрацию, получил дорожную карту, по которой нужно было пройти все локации ярмарки, и получить одобрение от организаторов в виде печати в карте. Участников, собравших все три печати, пригласили на работу и вручили подарки от организаторов и партнёров.

«Уже не первый год проходит эта добрая ярмарка, которая позволяет людям с ограниченными возможностями найти работу. Это действительно большое дело, ведь каждый год увеличивается количество партнеров этого важного мероприятия. В Татарстане проживает 107 тысяч человек трудоспособного возраста, которые хотели бы работать, несмотря на то что у них имеются серьезные ограничения по здоровью. Самое главное, это не цифры и статистика, а то, что люди в труде реализуют себя, могут посвятить себя любимой работе, могут созидать и творить. Я благодарю отдельно наших работодателей, за то, что вы становитесь наставниками наших ребят и помогаете им выстроить свои горизонты трудовой деятельности», – сказала глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Зарипова пояснила, что порядка 30% людей с инвалидностью трудоустроены в республике. По её словам, это хороший показатель – первое место в ПФО, а также это неплохой показатель в масштабах страны.

«В Татарстане людям с ОВЗ помогают открыть свое дело. На эти цели им предоставляют субсидии – 145 тыс. рублей. Большую работу также ведут общественные объединения инвалидов. В Казани, Елабуге, Чистополе и Альметьевске находятся предприятия, на которых работают, к примеру, люди с нарушением слуха или зрения. По решению Раиса РТ Рустама Минниханова ежегодно выделяется порядка 29 млн рублей на сохранение рабочих мест для людей с ОВЗ», – добавила министр труда.

В одном из залов проходил тренинг «Нейробаланс», который обучал участников разным навыкам: от управления стрессом до развития креативного мышления. Круглый стол с HR-экспертами под названием «Инвалидность не приговор. Новое для работодателей при инклюзивном найме» также стал важной частью программы. Представители компаний обсуждали, как улучшить условия труда и адаптировать рабочие места для специалистов с инвалидностью.

Разнообразили проведение ярмарки выступления инклюзивных артистов и ансамблей. На сцене выступили Ансамбль «ДУША» с песней «Мы желаем вам счастья!», Вероника Лазарева спела «Голос твоего сердца» и «Кукушку». Луиза Ахмадуллина исполнила композицию «Солнце взойдет» и «Магадай», а Ансамбль Орлы исполнили «Наш дом».

По окончании мероприятия Ганеева и директор Центра занятости населения РТ Тимур Муллин вручили благодарственные письма участникам ярмарки и наградили активистов.

Организаторы инклюзивной ярмарки вакансий – Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» и Ассоциация кадрового менеджмента.

Инклюзивная ярмарка вакансий проводится при поддержке Минтруда РТ, Центра занятости населения Татарстана, Фонда Президентских грантов и благотворительного фонда «ТАТНЕФТЬ».