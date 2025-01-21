По нацпроекту «Демография» за год бесплатно обучились более 4 тыс. татарстанцев

Более 4,3 тыс. жителей Татарстана бесплатно переобучились благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2024 году. Они выучились на IT- и SMM-специалистов, менеджеров маркетплейсов, психологов, логистов, бухгалтеров, дизайнеров интерьера, графических дизайнеров, нутрициологов.

«По условиям программы пройти бесплатное обучение могли женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста, молодежь до 30 лет, предпенсионеры и безработные. Люди обучились самым востребованным профессиям на региональном рынке труда», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЦЗН РТ.

Участники программы подали заявки на портале «Работа в России». Проект предусматривает три формата занятий на выбор: очно-заочный, очный и дистанционный. На онлайн-платформах размещены обучающие видеолекции, презентации, список литературы. Слушатели программ получили сертификаты об образовании, 80% из них в настоящее время работают по новым специальностям.

Так, Оксана Хисматуллина из Набережных Челнов осенью прошлого года приступила к обучению в Томском государственном университете по программе «Предпринимательство в бьюти-индустрии: планирование и старт».

«Завершила обучение и стала на шаг ближе к своей цели — теперь я дипломированный специалист с высокооплачиваемой работой», — сообщила Оксана.

Оказалось, что наибольший интерес к обучению проявляют женщины в декрете и воспитывающие детей дошкольного возраста (27% от общего числа участников программы), люди в возрасте 50 лет и старше (23%) и безработные (12%).

Национальный проект «Демография» стартовал в 2019 и завершился в 2024 году. За это время прошли профессиональное обучение почти 40 тыс. татарстанцев. В 2025 году бесплатное переобучение продолжится благодаря новому федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.