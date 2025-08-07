IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

В Татарстане открыто более 8 тысяч IT-вакансий, но опытных программистов на рынке не хватает. Рассказываем, какие языки программирования ценятся выше всего, сколько готовы платить работодатели и на сколько зарплаты в секторе выше средних по республике.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

IT-рынок Татарстана в 2025 году: сколько вакансий и как растут зарплаты

В первом полугодии этого года на hh.ru в Татарстане было открыто 8 тыс. вакансий в IT-сфере. Основной спрос приходится на программистов и разработчиков – 24%, специалистов технической поддержки – 13%, дизайнеров, художников – 9%, руководителей проектов – 9%, а также системных администраторов – 8%.

«На первый взгляд может показаться, что рынок IT перегрет. С одной стороны, наблюдается избыток начинающих специалистов (джунов), что создает видимость высокой конкуренции – 13,6 резюме на вакансию в Татарстане. С другой стороны, ощущается острая нехватка опытных специалистов (мидлов и сеньоров), особенно последних. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», – сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

По данным hh.ru, на одну вакансию сеньора приходится всего 2,3 резюме. Работодатели сталкиваются с реальными сложностями при поиске квалифицированных кадров, несмотря на формальный избыток соискателей.

Поэтому спрос работодателей сегодня сконцентрирован на опытных сотрудниках, лишь 17% вакансий от общего числа в Татарстане доступны начинающим специалистам. Половина от всех предложений (51%) приходится на IT-специалистов с опытом работы от одного до трех лет, 29% – с опытом от трех до шести лет, около 4% – более шести лет.

В целом по России сейчас наиболее востребованные такие направления, как backend и frontend-разработка, DevOps, аналитика, продуктовый менеджмент, кибербезопасность. Менее востребованы джуны без узкой специализации и опыта, а также устаревшие стеки без развития. Среди навыков работодатели чаще всего требуют от соискателей владение SQL, PostgreSQL, Git, Linux, Python.

Какие программисты нужны работодателям: самые востребованные языки

По данным SuperJob.ru, в IT-сфере Татарстана сейчас также наиболее востребованы программисты. В топ-3 наиболее популярных языков программирования в июле 2025 года вошли Java, Python, C++.

На втором месте по востребованности после программистов находятся аналитики, а на третьем – project/product-менеджеры. Медианные зарплаты программистов в Казани за год выросли в среднем на 11,9%.

Топ-5 самых высокооплачиваемых IT-вакансий в Татарстане

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Центра занятости населения РТ, сейчас соискателям из Татарстана на портале «Работа России» доступно более 200 вакансий в сфере информационных технологий.

«Востребованы программисты 1C, инженеры техподдержки, системные архитекторы, программисты back-end, сетевые администраторы, специалисты по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем, Prompt-инженеры gigachat», – рассказали в пресс-службе.

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в IT на портале «Работа в России»

Программист 1С (от 140 до 200 тыс. рублей в месяц) Cистемный архитектор (от 100 до 150 тыс. рублей в месяц) Программист back-end (от 140 до 150 тыс. рублей в месяц) Сетевой администратор (от 88 до 150 тыс. рублей в месяц) Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем (от 104 до 141 тыс. рублей в месяц)

«По данным Татарстанстата, средняя заработная плата в Татарстане составляет 83 тыс. рублей. На начало года средняя зарплата составляла 78 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе ЦЗН РТ.

Для сравнения – общий топ высокооплачиваемых вакансий на портале «Работа в России»:

Главный металлург (400-500 тыс. рублей в месяц) Оператор беспилотных авиационных систем (105-315 тыс. рублей в месяц) Оператор станков с ЧПУ (250 тыс. рублей в месяц) Машинист автогрейдера (200 тыс. рублей в месяц) Главный инженер (187-270 тыс. рублей в месяц)

За полгода зарплаты в IT наиболее выросли у специалистов по работе с данными и методологов

По данным hh.ru, самая высокая зарплата в республике в сфере IT у дата-сайентиста (225 тыс. рублей), руководителя группы разработки и технического директора СТО (160 тыс. рублей).

За первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зарплаты в IT в регионе наиболее подросли у специалистов по работе с данными (114%), методологов и креативных директоров (43%).

В целом по России самый высокий доход работодатели предлагают также дата-сайентисту (252,8 тыс. рублей), руководителю группы разработки (244,5 тыс. рублей) и DevOps-инженеру (227,5 тыс. рублей). При этом за полугодие зарплаты наиболее выросли у директора по информационным технологиям (CIO) (29%), сетевого инженера (28%) и менеджера продукта (22%).

Техническому архитектору предлагают от 450 тыс., а менеджеру по продажам – от 300 тыс. рублей в месяц

Если IT-специалистам в Татарстане работодатели предлагают в среднем от 80-100 тыс. рублей и выше, то зарплаты представителей большинства других профессий выглядят немного скромнее.

«В июле медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане составила 81,5 тыс. рублей, что на 18% больше, чем годом ранее», – отметили в пресс-службе hh.ru.

Однако если рассматривать самые дорогие вакансии, то руководители коммерческих проектов, агенты элитной недвижимости и успешные менеджеры по продажам в некоторых сферах зарабатывают больше, чем технические и системные архитекторы, а также руководители направлений разработки.

Топ-5 самых дорогих вакансий в IT-сфере Татарстана по данным hh.ru

Технический архитектор 1С (от 450 тыс. рублей в месяц) DevOps-эксперт/архитектор (Kubernetes Platform) (от 450 до 550 тыс. рублей в месяц) Руководитель направления разработки (от 400 до 550 тыс. рублей в месяц) Senior системный архитектор (до 500 тыс. рублей в месяц) Аналитик 1С ERP (от 400 тыс. рублей в месяц)

Топ-5 самых дорогих вакансий в Татарстане по данным hh.ru