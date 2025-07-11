Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

Нехватка кадров в продажах, промышленности, производстве и строительстве ощущается летом в Татарстане. В каких сферах берут людей без опыта, где высокая зарплата и почему летом искать работу выгодно – в обзоре «Татар-информа».





Наибольшая доля спроса за первую половину июня в Татарстане отмечалась в сфере продаж – 23% вакансий от общего числа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В июне спрос на персонал наблюдался в сфере продаж и на производстве

Рынок труда Татарстана вошел в летний период с умеренной конкуренцией, а в каких-то сферах – со здоровым соотношением между активностью работодателей и соискателей. В начале июня конкуренция находилась на уровне 6,1 резюме при норме 4-7,9, при этом год назад наблюдался яркий дефицит кадров – 3,1, сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«С начала года мы видим, как активность работодателей снижалась в силу определенной стабилизации на рынке, нормализации спроса и сложностей в экономике, оптимизации расходов бизнеса. При этом активность соискателей продолжала расти. Для сравнения: по итогам мая в годовом выражении спрос уменьшился на 30%, а число предложенных резюме татарстанцев выросло на 36%. И в июне мы наблюдаем аналогичную тенденцию», – рассказала она.

Наибольшая доля спроса за первую половину июня в Татарстане отмечалась в сфере продаж – 23% вакансий от общего числа. На втором месте – рабочий персонал, на который приходилась каждая пятая вакансия на рынке. Далее шли производство и сервисное обслуживание, а также стройка и недвижимость – по 15%. В целом эти сферы ежемесячно входят в топ-5 по спросу, поскольку речь идет о массовом персонале.

На втором месте – рабочий персонал, на который приходилась каждая пятая вакансия на рынке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Можно отметить рост числа вакансий в сферах, связанных с сезонным бизнесом: в «Туризме, гостиницах, ресторанах» – на 18% (за последний месяц по сравнению с январем), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» – на 16%», – уточнила Султанова.

Наименьший спрос со стороны работодателей наблюдался в страховании. Это достаточно узкая сфера, поэтому количество вакансий в ней находится на невысоком уровне.

«Стабилизация спроса не означает, что проблема кадрового голода решена»

Как отметили в пресс-службе Центра занятости населения (ЦЗН) РТ, в начале этого года активность соискателей на рынке труда впервые за два года превысила потребности работодателей. На 30% выросло количество резюме по сравнению с прошлым годом. На одну вакансию приходится 6,2 резюме, что выше уровня прошлого года на 3 пункта.

«Предложение вакантных рабочих мест по сравнению с прошлым годом снизилось почти в два раза. Работодателями на единой цифровой платформе «Работа в России» в прошлом году было заявлено порядка 14 тысяч вакансий, на сегодня их количество чуть более 7 тысяч», – отметили в пресс-службе ЦЗН РТ.

Наибольшее число вакансий приходится на промышленность (30%) Фото: © «Татар-информ»

Наибольшее число вакансий приходится на промышленность (30%), строительство и ЖКХ (15%), здравоохранение и образование (10,9%), торговлю и услуги населению (10,6%), транспорт и логистику (10,1%).

«Снижение количества вакансий не признак снижения дефицита, это признак отчаяния работодателей. Зачем заявлять, если ничего на рынке не найдешь?» – пояснили в пресс-службе ЦЗН РТ.

По мнению экспертов SuperJob, ситуация на рынке труда в регионе остается напряженной, кадровый дефицит сохраняется, хотя и в менее выраженной форме, чем в прошлом году.

«Сейчас на рынке труда Татарстана мы наблюдаем снижение числа вакансий на 15% и рост числа резюме на 18% по сравнению с 2024 годом. Стабилизация спроса не означает, что проблема кадрового голода решена. В прошлом году наблюдался значительный рост числа вакансий, тогда как колебания числа резюме были минимальны – высокий спрос на рабочую силу при ограниченном предложении со стороны соискателей», – рассказали в пресс-службе.

Производство, строительство и ретейл – в лидерах по объему спроса на персонал

В целом спрос на персонал стабилизировался, но остается высоким по сравнению с 2023 годом. Предложение на рынке труда растет недостаточно быстро, чтобы покрыть его потребности, отмечают специалисты SuperJob. За первое полугодие в Татарстане вакансий стало на 5% больше, а количество резюме снизилось на 10%. Производство, строительная отрасль и ретейл по-прежнему в лидерах по объему спроса на персонал в Татарстане.

В этих сферах конкурс на вакансию в Татарстане выше или уровень конкуренции между соискателями больше:

консалтинг, стратегическое развитие;

искусство, культура, развлечения;

бухгалтерия, финансы, аудит;

административная работа, секретариат, АХО;

юриспруденция.

Топ дорогих вакансий возглавляют разработчик и региональный представитель

На начало года средний размер предлагаемой заработной платы в регионе составлял 71 тыс. рублей. На сегодняшний день средняя предлагаемая зарплата по вакансиям поднялась до 71,8 тыс. рублей, отметили в пресс-службе ЦЗН РТ.

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий по версии hh.ru в Татарстане возглавляет разработчик встраиваемых систем/Senior embedded developer Фото: © «Татар-информ»

По данным Альбины Султановой, в июне медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане находилась на уровне 70 тыс. рублей и по сравнению с январем она не изменилась.

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий по версии hh.ru в Татарстане выглядит следующим образом:

Разработчик встраиваемых систем/Senior embedded developer – от 700 тыс. рублей в месяц (до вычета налогов) Региональный представитель – до 600 тыс. рублей в месяц (на руки) Врач – акушер-гинеколог оперирующий – от 500 тыс. рублей в месяц (до вычета налогов) Менеджер по оптовым продажам – от 500 тыс. рублей в месяц (на руки) Директор производства – от 500 тыс. рублей в месяц (на руки)

По данным Superjob, минимальная планка наиболее «денежных» вакансий начинается от 120 тыс. рублей.

«Лето – пик активности молодежи на рынке труда»

Летом появляются сезонные вакансии. К примеру, сотрудники детских лагерей, озеленители, операторы аттракционов. Так, вожатые могут заработать от 20 до 50 тыс. рублей в месяц, а повара в элитных заведениях – до 950 тыс. рублей. Стало больше вакансий для продавцов сувениров (50 тыс. рублей в месяц), промоутеров (от 15 до 100 тыс. рублей) и разнорабочих (от 21 до 138 тыс. рублей).

«Лето – пик активности молодежи на рынке труда. И, несмотря на общее снижение объема вакансий на рынке, мы отмечаем рост предложений для подростков. За последний месяц работодатели открыли порядка 90 вакансий, доступных для татарстанцев от 14 лет, что на 18% больше, чем за тот же период 2024 года», – сообщила Альбина Султанова.

За последний месяц работодатели открыли порядка 90 вакансий, доступных для татарстанцев от 14 лет Фото: © «Татар-информ»

По данным ЦЗН РТ, более 400 сезонных предложений разместили работодатели на единой цифровой платформе «Работа России». Заработная плата варьируется от 23 тыс. рублей для кухонного работника в детский лагерь и до 120 тыс. рублей для тракториста – машиниста сельскохозяйственного производства.

На летнем рынке труда появились необычные вакансии. В их числе подносчик багажа, выбивальщик отливок на производстве сыра, ведущий игры «Мафия». Есть предложения для начальника управления труда и социального развития в Сосновом Бору, врача вертолетной площадки (с зарплатой до 250 тыс. рублей в месяц на руки), менеджера студии панорамного видео на уличной локации (от 90 до 110 тыс. рублей), модели для съемок одежды (от 50 тыс. рублей).

Соискателям без опыта предлагают в среднем 66,3 тыс. рублей в месяц

В условиях нехватки персонала работодатели стали более гибкими в найме. Вакансии на подработку или неполную занятость можно найти практически в любой сфере деятельности.

«По данным опросов работодателей, 72% компаний сегодня берут на работу выпускников колледжей, 70% – выпускников строительных факультетов вузов без опыта», – рассказали в пресс-службе SuperJob.ru.

Более 13 тыс. вакансий размещено работодателями Татарстана на единой цифровой платформе «Работа России» без предъявления требований к образованию и опыту работы, а также с опытом работы менее года. Это вакансии в различных отраслях для подсобных рабочих и разнорабочих, уборщиков, рабочих зеленого хозяйства, мойщиков посуды.

По данным Альбины Султановой, за первые две недели июня в Татарстане опубликовано около 3,8 тыс. вакансий для соискателей без опыта работы. Медиана предлагаемой зарплаты в таких предложениях составляет 66,3 тыс. рублей.

«Больше всего вакансий для специалистов без опыта работодатели открыли в сфере продаж – на них приходится каждое третье предложение (31%), среди рабочего персонала (19%), в сфере транспорта, логистики и перевозок (17%), среди домашнего и обслуживающего персонала (17%), а также в розничной торговле (14%)», – пояснила Султанова.

Лето – благоприятное время для поиска новой работы. В эту пору меньше конкуренции, поэтому выше шансы получить приглашение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Летом более низкая конкуренция среди соискателей

А стоит ли искать работу летом? В SuperJob назвали сразу четыре причины, почему в сезон отпусков искать работу выгодно:

летом меньше соискателей-конкурентов;

сезон отпусков обостряет кадровые проблемы в компаниях: работников не хватает;

летом больше вакансий в некоторых сферах: туризм и все, что с ним связано, работа с детьми в оздоровительных лагерях и отелях, образование, транспорт, пищевая промышленность, логистика, индустрия красоты и проч.;

летом проще адаптироваться на новом месте.

«С одной стороны, лето – спад активности основной части бизнеса, время отпусков, более расслабленного режима работы, роста частичной занятости. С другой стороны, это активная пора для сезонного бизнеса, более низкая конкуренция среди соискателей. Кроме того, есть работодатели, которые к старту осеннего бизнес-сезона ищут кадры заранее, летом. Поэтому, на наш взгляд, искать работу можно в любое время, поскольку люди бизнесу нужны всегда», – заметила Альбина Султанова.

Лето – благоприятное время для поиска новой работы, считают в пресс-службе ЦЗН РТ. В эту пору меньше конкуренции, поэтому выше шансы получить приглашение. Компании готовятся к осенним задачам и активно подбирают персонал. Кроме того, у соискателей есть возможность спокойно адаптироваться к новым условиям и пройти обучение.