«Это было ярко и тепло»: как в Казани прошел первый «Абилимпикс» для ветеранов СВО

В Казани завершился первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс». На состязания приехали 259 конкурсантов из 79 регионов страны. Татарстанская команда показала высокие результаты – в финал вышли 16 участников. О главных итогах чемпионата рассказали сегодня участники брифинга в Доме Правительства РТ.





«Выступление каждого участника специальной военной операции, каждого ветерана было очень ярким. Они представляли 79 регионов России»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выступление каждого ветерана было очень ярким»

Уникальным и очень теплым назвала завершившийся накануне в Казани чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Это уникальный проект, проведенный в Татарстане по поручению Президента России Владимира Путина. Выступление каждого участника специальной военной операции, каждого ветерана было очень ярким. Они представляли 79 регионов России. Проект очень теплый, направленный на то, чтобы обеспечить успешную социализацию и адаптацию участников СВО, получивших инвалидность и военные травмы», – рассказала она.

Лейла Фазлеева: «Проект очень теплый, направленный на то, чтобы обеспечить успешную социализацию и адаптацию участников СВО, получивших инвалидность и военные травмы» Фото: prav.tatarstan.ru

По данным Фазлеевой, адаптация и трудоустройство – главные направления работы, проводимой сегодня с ветеранами специальной военной операции в нашей стране.

«Эти парни прошли многое. Наша совместная задача – быть рядом с этими сильными и мужественными парнями. <...> Каждый участник стал историей Татарстана», – заметила Фазлеева.

Участники «Абилимпикса» предложили увеличить число профессиональных компетенций

Финалисты первого чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» высказали пожелание в будущем увеличить количество регионов, представленных на соревнованиях, а также число участников и профессиональных компетенций.

«Это все, что связано с коммуникацией, расширение спектра «Промышленной робототехники», «Веб-дизайна» и «БПЛА». Будут представлены более узкие, а также творческие направления», – пояснила Лейла Фазлеева.

На соревнования в Казань приехали 259 конкурсантов. Они продемонстрировали профессиональные навыки в 15 компетенциях, в том числе в промышленной робототехнике, резьбе по дереву, ремонту и обслуживанию автомобиля.

На соревнования в Казань приехали 259 конкурсантов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как отметила Лейла Фазлеева, один из незрячих участников, выступавший в компетенции «Исполнительское мастерство» (вокал), в финале поднялся на сцену без трости. Он и другие представители этой компетенции выступили вместе с народной артисткой России, членом Общественной палаты РФ Дианой Гурцкой.

Программа соревнований в Казани была весьма насыщенной. Мастер-классы для ветеранов, экспертов и сопровождающих провели эксперты международного уровня. Была организована интересная культурная программа. Гости побывали в Иннополисе, Свияжске, Болгаре, Казанском Кремле, музеях, а также на матче «Рубина».

На «Абилимпиксе» в Москве выступят 16 татарстанцев

В состав команды из Татарстана вошли 25 человек. Команда республики стала самой многочисленной, сообщила руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

«Одиннадцать муниципальных районов поддержали своих ребят при подготовке. Из Лаишевского района было 7 ветеранов, 5 человек из Набережных Челнов, 3 человека из Нижнекамска, по 2 человека из Высокогорского района и Казани, по одному – из Верхнеуслонского, Елабужского, Камско-Устьинского, Тетюшского, Новошешминского и Чистопольского районов», – рассказала она.

Гузель Удачина: «В состав команды из Татарстана вошли 25 человек. Команда республики стала самой многочисленной» Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстанцы выступили в 11 компетенциях. Соревновательная программа проходила три дня. По итогам состязаний наши соотечественники продемонстрировали отличные результаты, 16 человек вышли в финал.

Сразу два татарстанца стали лауреатами в номинации «Оператор БПЛА». В номинации «Ремонт и обслуживание автомобилей» финалистом стал один человек. В компетенции «Сварочные технологии» отличились еще три представителя республики, в «Сборке и разборке электронного оборудования» – один человек, в «Поварском деле» – два финалиста, в «Исполнительском мастерстве» в финал вышли два вокалиста. Один из них – Ильдар Карюков стал ведущим официальной церемонии закрытия чемпионата.

В «Промышленной робототехнике» отличился один ветеран из Татарстана. Среди программистов, фотографов, слесарей и электромонтажников также по одному финалисту из нашего региона.

«По всем номинациям, в которых принимали участие, мы стали финалистами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По всем номинациям, в которых принимали участие, мы стали финалистами», – добавила Удачина.

По ее словам, финал пройдет в Москве с 30 октября по 3 ноября.

«Надеюсь, что ребята достойно представят себя и нашу республику, нашу большую команду на первом Национальном чемпионате «Абилимпикс», – заключила Удачина.

Участники СВО и члены их семей могут пройти бесплатное обучение по 87 программам

Гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин сообщил, что региональный чемпионат «Абилимпикс» для ветеранов СВО стартует весной в Татарстане.

Говоря о прошедшем чемпионате, он напомнил, что в республику приехало более 400 человек – участники, эксперты и сопровождающие.

Эмиль Губайдуллин: «Татарстан и впредь будет уделять большое внимание вопросам обучения и переобучения, трудоустройства участников СВО» Фото: prav.tatarstan.ru

«Свердловская область и Удмуртская Республика привезли по 10 участников. Краснодарский и Красноярский края – по 8 участников. Наиболее массовыми компетенциями были «Оператор БПЛА» – 52 человека, «Сварочные технологии» – 35 участников и «Ремонт и обслуживание автомобилей». В следующем году количество компетенций и их разноплановость будем увеличивать», – заметил Губайдуллин.

По его словам, дальнейшие тренировки финалистов будут проходить на базе образовательных организаций республики. Татарстан и впредь будет уделять большое внимание вопросам обучения и переобучения, трудоустройства участников СВО.

«Уже разработали 87 программ, направленных на развитие профессиональных навыков и компетенций, 26 из них – программы дополнительного профобразования, 54 – программы профобучения, 7 – дополнительные общеразвивающие программы. Все участники СВО и члены их семей в рамках национального проекта «Кадры» федерального проекта «Активные меры содействия занятости» могут бесплатно за счет государства пройти обучение, переобучение, повысить квалификацию и трудоустроиться на ведущие предприятия», – подчеркнул Губайдуллин.

Кроме того, для участников СВО с ограниченными возможностями в скором времени в Татарстане пройдут соревнования по настольному теннису, нардам, следж-хоккею, армспорту, волейболу и пулевой стрельбе.

Чемпионат «Абилимпикс» прошел в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторы чемпионата – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».