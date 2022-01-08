Группу российских туристов доставили из Казахстана в Москву

Самолет военно-транспортной авиации доставил 25 россиян, находившихся в туристической поездке, из Алма-Аты в Москву, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что группа туристов приехала в столицу Казахстана на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов, но из-за критической ситуации с беспорядками в стране аэропорт перестал принимать пассажиров и они вынуждены были оставаться в гостинице.

В Минобороне отметили, что туристы обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой доставить их обратно на территорию РФ.

Напомним, в последние дни в Казахстане происходят массовые беспорядки, вызванные протестами.

Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в частности из России, Киргизии.