Госдума приняла закон о возврате части НДФЛ семьям с детьми

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Сегодня, 10 июля, Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о семейной налоговой выплате — ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. Об этом сообщает ТАСС.

«Налоговый кешбэк» окажется равен разнице между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за назначением выплаты, и суммой НДФЛ, «рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме».

Постоянно проживающие в России граждане РФ имеют право подать заявление о назначении вычета с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Соответственно, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 июня по 1 октября 2026-го.

Среднедушевой доход семьи будет рассчитываться исходя из суммы доходов, с которых уплачен НДФЛ, а также других доходов, полученных всеми членами семьи за налоговый период, «путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев на число членов семьи».

При определении права на выплату будет учитываться наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества. Перечень видов такого имущества установит Правительство РФ. Кабинет также утвердит порядок назначения вычета и перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтруд РФ объяснил механизм выплаты «налогового кешбэка» семьям с детьми. Позднее ведомство оценило число его получателей в 4 млн таких семей. В послании Федеральному Собранию в два раза увеличить налоговый вычет на детей предложил Президент России Владимир Путин.