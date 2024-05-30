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Минтруд РФ оценил число получателей «налогового кешбэка» в 4 млн семей с детьми
По предварительной оценке, получателями налоговой выплаты с 2026 года станут около 4 млн российских семей, в которых воспитывается более 10 млн детей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
«Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница — возвращена гражданину», — отметил глава ведомства Антон Котяков.
Для получения «налогового кешбэка» необходимо будет подать электронное заявление через портал госуслуг или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России. Именно Соцфонд будет выступать в качестве оператора семейной налоговой выплаты.
Размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов и окажется индивидуальным для каждой семьи. В свою очередь предельная сумма дохода, необходимая для получения «налогового кешбэка», будет отличаться от региона к региону, так как в разных субъектах Федерации установлены различные прожиточные минимумы.
Новая мера поддержки, как и прочие социальные пособия, окажется защищена от списаний за долги. При этом родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтруд РФ объяснил механизм выплаты «налогового кешбэка» семьям с детьми. В послании Федеральному Собранию в два раза увеличить налоговый вычет на детей предложил Президент России Владимир Путин.
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