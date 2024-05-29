Минтруд РФ объяснил механизм выплаты «налогового кешбэка» семьям с детьми

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Министерство труда и социальной защиты РФ разработало и внесло в Правительство страны проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК.

В сопроводительных документах к законопроекту сказано, что инициатива подготовлена «в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения». Предоставлять выплаты предполагается с 2026 года.

Ранее введение налоговых вычетов для семей с двумя и более детьми анонсировал министр финансов РФ Антон Силуанов, о чем сообщал «Татар-информ».

За счет «налогового кешбэка» семьи с невысоким доходом смогут снизить фактическую ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 6%. Такая возможность появится у работающих родителей (опекунов, попечителей) двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратного прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. В частности, в Татарстане на 2024 год он составляет 12 966 рублей на душу населения.

По оценке Министерства финансов, «налоговый кешбэк» смогут получать около половины из общего числа российских семей с двумя и более детьми. Соответствующие средства будут выделяться из федерального бюджета.

«Объем необходимых дополнительных расходов исчисляется в виде разницы сумм остатка налога на доходы физических лиц по ставке 13% и 6% <...> и составляет, по предварительной оценке, 101,1 млрд рублей (за год — прим. Т-и) <...>», — пояснили в ведомстве.

В послании Федеральному Собранию в два раза увеличить налоговый вычет на детей предложил Президент РФ Владимир Путин.