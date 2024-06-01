Правительство внесло в ГД законопроект о возврате части НДФЛ семьям с детьми

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. Пакет документов размещен в электронной базе нижней палаты Федерального Собрания.

Семейная налоговая выплата будет назначаться каждому из родителей (усыновителей, опекунов) детей в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет, если они обучаются в школе, ссузе либо вузе по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам), при отсутствии у заявителей задолженности по уплате алиментов, отмечается в законопроекте.

Из документа следует, что «налоговый кешбэк» будет равняться «разнице между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за назначением указанной выплаты, и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме».

Назначать и выплачивать семейные налоговые выплаты будут территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В случае принятия новеллы она вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтруд РФ объяснил механизм выплаты «налогового кешбэка» семьям с детьми. Позднее ведомство оценило число его получателей в 4 млн таких семей. В послании Федеральному Собранию в два раза увеличить налоговый вычет на детей предложил Президент России Владимир Путин.