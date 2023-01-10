Госдеп США заявил о стремлении изменить динамику боевых действий на Украине

Соединенные Штаты путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, намерены изменить существующую сейчас динамику боевых действий на Украине. Об этом на брифинге, который транслировался в сети микроблогов Twitter, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

По оценке представителя американской администрации, в настоящий момент на Украине наблюдается «несколько видов динамики». Одна из них, по его словам, «заключается в том, что [украинцы] планомерно продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя».

«Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности <...>», — подчеркнул вместе с тем Прайс.

Относительно использования частной военной компании «Вагнер» на Украине представитель Госдепартамента заметил, что в Штатах не считают это эффективным шагом. Он обратил внимание на то, что «десятки тысяч» связанных с ЧВК бойцов — «вовсе не высококвалифицированные военные», если посмотреть на прошлое многих из них.

Ранее США решили выделить Украине очередной пакет военной помощи на 3 млрд долларов, включающий 50 БМП Bradley. Франция в свою очередь поставит неназванное количество колесных танков AMX-10, а Германия — 40 БМП Marder. Обсуждаются поставки основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Рассматривается и возможность поставок американских бронемашин Stryker.