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Ру Тат
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Политика
10 января 2023  08:58

Рolitico: США рассматривают возможность поставок бронемашин Stryker на Украину

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США изучают возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker. О том, войдут ли они в новый пакет помощи Киеву, станет известно в конце следующей недели, сообщает Рolitico.

В Вашингтоне полагают, что эти машины позволят Украине отразить весеннее наступление ВС России.
Как отметил источник в Минобороны США, возможность поставок пройдет внутренние обсуждения перед объявлением.

«Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении», — сказал представитель ведомства.

По его словам, бронемашины хороши для защиты от пехоты противника и приближения к месту боевых действий.

#США #Украина
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