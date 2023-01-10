Рolitico: США рассматривают возможность поставок бронемашин Stryker на Украину

США изучают возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker. О том, войдут ли они в новый пакет помощи Киеву, станет известно в конце следующей недели, сообщает Рolitico.

В Вашингтоне полагают, что эти машины позволят Украине отразить весеннее наступление ВС России.

Как отметил источник в Минобороны США, возможность поставок пройдет внутренние обсуждения перед объявлением.

«Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении», — сказал представитель ведомства.

По его словам, бронемашины хороши для защиты от пехоты противника и приближения к месту боевых действий.