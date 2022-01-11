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Ру Тат
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Политика
11 января 2022  00:40

Госдеп: США хотели бы избежать введения жестких мер против России

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Соединенные Штаты хотели бы избежать введения жестких мер в отношении России и предпочли бы ограничиться дипломатией. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс после завершения переговоров в Женеве, передает ТАСС.

Прайс заверил, что «трансатлантическое сообщество готово принять [в отношении РФ] жесткие меры, которых оно в то же время надеется избежать». 

«Такое развитие не является для нас предпочтительным.  Предпочтительным для нас является путь дипломатии», — пояснил представитель Госдепартамента.

По словам Прайса, США также нацелены на диалог и деэскалацию ситуации вокруг Украины. Однако с американской стороны «было бы безответственно не подготовиться к непредвиденному развитию событий», уточнил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.

Вскоре должны пройти два оставшихся этапа переговоров. В Брюсселе 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

#Россия и США #россия и украина #гарантии безопасности
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