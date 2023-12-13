news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47%
Скопировать ссылку
По состоянию на 11 декабря инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47% с 7,52% неделей ранее. Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте ведомства.
«За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция составила 0,20%, год к году – 7,47%1 г/г», – говорится в документе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2