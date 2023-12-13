По состоянию на 11 декабря инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47% с 7,52% неделей ранее. Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте ведомства.

«За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция составила 0,20%, год к году – 7,47%1 г/г», – говорится в документе.