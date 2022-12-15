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Политика
15 декабря 2022  21:55

Главком ВСУ Залужный заявил, что Украине не хватает дальности полета HIMARS

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Украинским войскам не хватает дальности стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы наносить эффективные удары по российским силам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

Военачальник утвердительно ответил на вопрос, приспособились ли российские военные к использованию их противником РСЗО HIMARS. «Они ушли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего [более] дальнобойного», — пояснил он.

Американские РСЗО М142 HIMARS и более старые M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS снаряды GMLRS на расстояние до 84 километров. Украинские войска не раз применяли их для обстрелов мостовкомандных пунктов, складов боеприпасов, военных колонн и мест дислокации.

В конце ноября агентство Reuters рассказало, что Пентагон изучает предложение корпорации Boeing о поставках Украине дешевых небольших высокоточных бомб, запускаемых из РСЗО и поражающих цели на расстоянии до 150 километров.

Сегодня же газета Washington Post написала, что власти США собираются поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы превращаются в «умные бомбы» (так называемые «совместными боеприпасы прямой атаки», или JDAM).

#спецоперация на Украине
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