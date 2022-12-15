Главком ВСУ Залужный заявил, что Украине не хватает дальности полета HIMARS

Украинским войскам не хватает дальности стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы наносить эффективные удары по российским силам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

Военачальник утвердительно ответил на вопрос, приспособились ли российские военные к использованию их противником РСЗО HIMARS. «Они ушли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего [более] дальнобойного», — пояснил он.

Американские РСЗО М142 HIMARS и более старые M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS снаряды GMLRS на расстояние до 84 километров. Украинские войска не раз применяли их для обстрелов мостов, командных пунктов, складов боеприпасов, военных колонн и мест дислокации.

В конце ноября агентство Reuters рассказало, что Пентагон изучает предложение корпорации Boeing о поставках Украине дешевых небольших высокоточных бомб, запускаемых из РСЗО и поражающих цели на расстоянии до 150 километров.

Сегодня же газета Washington Post написала, что власти США собираются поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы превращаются в «умные бомбы» (так называемые «совместными боеприпасы прямой атаки», или JDAM).