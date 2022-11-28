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Политика
28 ноября 2022  11:12

Reuters: США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды для ударов по РФ

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Пентагон изучает предложение корпорации Boeing о поставках Украине дешевых небольших высокоточных бомб, устанавливаемых на ракеты. Получение таких снарядов позволило бы украинским силам наносить удары по тылу российских войск на расстояние до 150 километров. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на собственные источники.

По мере затягивания конфликта военные запасы США и их союзников сокращаются, а украинские войска испытывают потребность во всё более совершенном оружии. Возможный запуск в производство «бомбы малого диаметра наземного базирования» (GLSDB) является примерно одной из полудюжины инициатив по развертыванию выпуска новых боеприпасов для Украины и союзников Соединенных Штатов в Восточной Европе.

Поставки GLSDB могут начаться уже весной 2023 года, следует из изученного агентством документа и слов трех источников, осведомленных об этом плане. Этот снаряд включает бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетный двигатель M26. И бомбы, и двигатели в достаточном количестве хранятся на американских армейских складах.

Некоторое количество снарядов уже изготовлено, но имеется множество логистических препятствий для организации закупок. В частности, для реализации плана потребуется ускорение работы как минимум шести компаний-поставщиков.

Представитель Boeing отказался от комментариев. Представитель же Пентагона лейтенант-коммандер Тим Горман не стал комментировать предоставление каких-либо «конкретных возможностей» Украине, но заверил, что США и их союзники рассматривают поставки «наиболее подходящих» систем украинской стороне.

GLSDB был создан совместно корпорациями Boeing и SAAB. Снаряд находится в разработке с 2019 года. Он управляется с помощью GPS, может использоваться в любых погодных условиях и применяться против бронированных машин. Запускать снаряды предполагается с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270. В некотором смысле они могут стать заменой оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS дальностью 300 километров, которые Штаты пока отказываются поставлять Украине.
#спецоперация на Украине
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