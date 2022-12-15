WP: США хотят поставить Украине оборудование для создания «умных бомб»

Власти Соединенных Штатов собираются поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы превращаются в «умные бомбы». Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

«Комплекты включают в себя устройства GPS для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия, создавая то, что Пентагон называет „совместными боеприпасами прямой атаки“ или JDAM», — отмечает издание.

Вооруженные силы США использовали такие устройства для модернизации неуправляемых бомб. Однако сейчас не уточняется, каким именно образом украинские силы смогут их использовать.

Кроме того, неизвестно, одобрили ли уже передачу Украине JDAM Президент США Джо Байден или кто-то из высокопоставленных чиновников его администрации, отвечающих за национальную безопасность, уточняет газета.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США больше не удерживают украинские войска от атак по целям на территории России, не так сильно опасаясь эскалации конфликта. Издание отметило, что это изменение произошло «после многочисленных ракетных ударов Президента [РФ Владимира] Путина по критически важной инфраструктуре».

Еще до этого. в конце ноября, агентство Reuters рассказало, что Пентагон изучает предложение корпорации Boeing о поставках Украине дешевых небольших высокоточных бомб, устанавливаемых на ракеты и поражающих цели на расстоянии до 150 километров. Это так называемые «бомбы малого диаметра наземного базирования» (GLSDB), запускать которые могут реактивные системы залпового огня.