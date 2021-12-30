Глава ВОЗ Гебрейесус: «Дельта» и «омикрон» способны вызвать «цунами новых случаев»

Распространение штаммов «дельта» и «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 может привести к «цунами новых случаев» заражения Covid-19. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

По мнению главы международной организации, варианты «дельта» и «омикрон» приводят к увеличению числа случаев инфицирования и, соответственно, госпитализаций и смертей.

Особенное беспокойство, констатировал Гебрейесус, вызывает большая заразность омикрон-штамма. «Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — объяснил он.

При этом руководитель ВОЗ уверен, что устранение неравенства между странами по уровню вакцинации представляет собой ключ к завершению пандемии. В связи с этим он призвал лидеров богатых стран и производителей извлечь урок из ситуации и к середине 2022 года привить «70% жителей каждой страны».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. ВОЗ сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

О связанных с омикрон-штаммом рисках ИА «Татар-информ» рассказал профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Президент РФ Владимир Путин убежден в эффективности отечественной вакцины «Спутник V» против нового штамма.