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Общество 25 марта 2024 23:54

Глава Тукаевского района РТ предупредил о взломе своего мессенджера

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Глава Тукаевского района РТ предупредил о взломе своего мессенджера
Фаил Камаев
Фото: tatarstan.ru

Глава Тукаевского района Татарстана Фаил Камаев предупредил, что мошенники ведут от его имени рассылку в мессенджере Telegram. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Спешу сообщить о мошенических действиях. От моего имени пишут в телеграмм-канале, просят связаться с неким Скороходовым, якобы из ФСБ. Пожалуйста, будьте внимательны!» — написал чиновник (особенности орфографии сохранены — прим. Т-и).

В этом году мошенники уже взламывали мессенджеры ряда высокопоставленных татарстанских должностных лиц. Это произошло, в частности, с вице-премьером — министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко, вице-премьером — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым, министром экологии РТ Александром Шадриковым, президентом Академии наук РТ Рифкатом Миннихановым.

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин пояснял, что злоумышленники хотят вынудить получателей сообщений совершить финансовые операции в свою пользу.

#мошенники #киберпреступники
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