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Глава Минцифры РТ предупредил о мошенниках, выдающих себя за чиновников в Telegram
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин предупредил о мошенничествах с Telegram-аккаунтами руководителей министерств и ведомств республики, которые фиксируются с начала этой недели.
«Сохраняйте бдительность, особенно когда вам пишут знакомые, родственники, коллеги и ваши руководители», — посоветовал глава Минцифры РТ.
Схему, которую используют злоумышленники, Айрат Хайруллин описал следующим образом: «мошенник заводит аккаунт в Телеграм с фото и именем реального госслужащего / бизнесмена / крупного руководителя», «предупреждает о скором звонке из министерства / ведомства», «жертве поступает звонок с неизвестного номера якобы для „проверки“».
По словам министра, главная цель мошенников — вынудить совершить финансовые операции в свою пользу. При этом он обратил внимание на то, что «сообщения с таких аккаунтов, как правило, имеют множество грамматических, орфографических и других ошибок».
В завершение Айрат Хайруллин дал ряд советов пользователям мессенджера Telegram: «не доверяйте звонкам и сообщениям, даже если собеседник ссылается на вашего знакомого»; «не озвучивайте конфиденциальную информацию»; «не совершайте действия, о которых вас просят»; «установите двухфакторную аутентификацию».
Ранее «Татар-информ» сообщал о взломах аккаунтов министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко и министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.
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