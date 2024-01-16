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Мошенники взломали телефон главы Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова
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Мошенники взломали телефон министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова. От его имени они рассылают сообщения, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.
«Будьте внимательны и уточняйте информацию. Не вступайте в диалог», — предупредили в ведомстве.
Ранее злоумышленники также взломали телефон министра промышленности и торговли Олега Коробченко.
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