Олег Коробченко рассказал, что его взломали в соцсетях

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Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко заявил, что его взломали в соцсетях. Он предупредил, что от его лица в Telegram ведется мошенническая рассылка сообщений.

«Просьба переуточнять. Никому никаких заданий, просьб на эти дни не отправляю. Пожалуйста, будьте внимательнее», — подчеркнул он в видео, записанном в «Сторис».

Видео: телеграм-канал главы Минпромторга РТ Олега Коробченко