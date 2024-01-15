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Олег Коробченко рассказал, что его взломали в соцсетях
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Фото: © «Татар-информ»
Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко заявил, что его взломали в соцсетях. Он предупредил, что от его лица в Telegram ведется мошенническая рассылка сообщений.
«Просьба переуточнять. Никому никаких заданий, просьб на эти дни не отправляю. Пожалуйста, будьте внимательнее», — подчеркнул он в видео, записанном в «Сторис».
Видео: телеграм-канал главы Минпромторга РТ Олега Коробченко
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