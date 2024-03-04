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Происшествия 4 марта 2024 16:32

Мошенники в мессенджерах вновь рассылают фейковые сообщения от имени Рифката Минниханова

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Пользователям мессенджеров вновь приходят поддельные сообщения от имени президента Академии наук Татарстана, директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Безопасность дорожного движения»

«Если вы получили подозрительное сообщение, не вступайте в переписку и не реагируйте ни на какие просьбы», – предупреждают в ведомстве.

Напомним, в конце февраля мошенники рассылали от имени Рифката Минниханова фейковые сообщения в Telegram. Тогда специалистам оперативно удалось решить проблему.

#мошенники #фейки
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