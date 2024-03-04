Мошенники в мессенджерах вновь рассылают фейковые сообщения от имени Рифката Минниханова

Пользователям мессенджеров вновь приходят поддельные сообщения от имени президента Академии наук Татарстана, директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Безопасность дорожного движения»

«Если вы получили подозрительное сообщение, не вступайте в переписку и не реагируйте ни на какие просьбы», – предупреждают в ведомстве.

Напомним, в конце февраля мошенники рассылали от имени Рифката Минниханова фейковые сообщения в Telegram. Тогда специалистам оперативно удалось решить проблему.