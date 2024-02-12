Министр экологии Татарстана предупредил о взломе его страницы в соцсетях

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сообщил о том, что его страницу сегодня утром взломали мошенники.

«Друзья, от моего имени сегодня в телеграмм мошенники рассылают сообщения. Пожалуйста, будьте внимательны, не отвечайте и не вступайте в диалог. Это фейковый аккаунт, распознать его легко — мое имя и фамилия в лже-аккаунте написаны на английском языке», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии Татарстана, подозрительную рассылку получили сотрудники министерства сегодня утром. В их числе оказалась специалист, которая сейчас находится в декретном отпуске.

«Они сразу сориентировались и переслали сообщения в пресс-службу», — отметили в ведомстве.