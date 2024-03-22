«Ты же понимаешь, я своих ребят здесь не оставлю»: жена бойца СВО о его мужестве и отваге

«Он часто бывал в военных командировках, я верила, что все будет хорошо, и ждала»

Старший сержант, командир отделения боевого обеспечения взвода спецназа Руслан Ахметзянов погиб в 36 лет. Он отважно сражался за Родину, бился с нацистами в самых горячих точках зоны СВО, в том числе в Красном Лимане и на Купянском направлении. У него остались жена и две дочки. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

О его героизме «Татар-информу» рассказала жена, Мария Ахметзянова. По ее словам, Руслан родом из Ульяновска – в 2005 году его призвали армию, он попал в казанскую войсковую часть.

Через год он решил подписать контракт и три года жизни посвятил армии.

«В 2008 году он уволился в запас, и как раз в этот период мы с ним познакомились. Я родом из Волжска, он приезжал туда по работе, работал в охране. У нас молниеносно все произошло – уже через два месяца мы начали жить вместе, стали снимать квартиру. Свою совместную жизнь начинали с нуля, у нас вообще ничего не было», – вспоминает Мария.

Через время они переехали в Казань, в 2012 году Руслан вернулся в свой отряд.

«Я понимала, что его тянуло туда. Это было его предназначение, поэтому я поддержала его решение. Он постоянно был то в командировках, то на учениях. Мне было тяжело. Особенно, когда он уезжал первый раз – это была командировка в Чечню. Я не понимала, что меня ждет, и поэтому очень волновалась. Но все равно, понимая, что паника будет только мешать, я держала себя в руках. На протяжении всей его службы я думала о том, что все будет хорошо и он обязательно вернется. Верила и ждала», – говорит Мария.

«Стук в дверь и заходит он с цветами – девчонки плакали от счастья»

В 2013 году Руслан и Мария поженились, в 2015-м у них родилась дочка, а еще через три года – вторая девочка.

Глава семейства все так же часто ездил в служебные командировки, а по праздникам и выходным стоял в оцеплении, охранял порядок в городе.

«Все его выходные мы проводили вместе. Он научил старшую дочку кататься на роликах, зимой они постоянно катались на коньках. Я до сих пор не умею, зато дочка у меня очень хорошо катается. Младшей было всего четыре года, когда погиб папа, ее он научить кататься не успел», – поделилась жена героя.

В 2021 году Руслан уехал на полгода в Сирию. К тому времени за его плечами были и командировки в Северо-Кавказский регион, где проводилась контртеррористическая операция.

«Наши дочки уже подросли и стали понимать, куда уезжает папа, очень сильно волновались. Руслан старался постоянно созваниваться с детьми, успокаивать их. Когда он сообщил, что возвращается домой, я до последнего не говорила девочкам, и вот, раздается стук в дверь, и заходит он с цветами – девчонки плакали от счастья, столько было радости. Этого не передать», – рассказывает Мария.

Вспоминая этот счастливый момент, она словно пережила все заново и расплакалась.

«Не переживай, все будет хорошо, я обязательно вернусь»

Дома Руслан пробыл три месяца, а в январе 2022 года объявил семье, что снова уезжает в командировку.

«Он сказал, что это ненадолго, всего на две недели, он обещал мне, что все будет хорошо, и я ему верила. Наверное, он тогда понимал, что происходит, но не хотел мне говорить. Мы постоянно были с ним на связи, но 23 февраля он позвонил ночью и сказал: “Не переживай, все будет хорошо, я обязательно вернусь. Поцелуй девочек за меня и старайся поменьше смотреть телевизор”. Предупредил, что будет несколько дней без связи, только потом я поняла, почему», – вспоминает Мария.

На следующий день она отвела дочек в садик и услышала от воспитательницы, что началась СВО.

«Я оставила детей в садике и побежала домой, чтобы посмотреть новости. В этот момент у меня словно земля ушла из-под ног. Я думала только о том, чтобы муж скорее вернулся домой, чтобы он хотя бы просто позвонил в этот момент, хотя бы услышать родной голос», – расплакалась жена героя.

Первый раз после начала СВО Руслан вышел на связь через три дня. В коротком разговоре он сообщил, что все хорошо, и позвал дочек к телефону.

«Я тогда была на нервах, очень переживала. Я жила и думала только о нем, обо всех ребятах, которые были с ним. За столько лет они стали близкими людьми, переживаешь за всех, молишься, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми», – поделилась она.

«Живешь от звонка до звонка, ждешь разговора, который длится не дольше 30 секунд»

В первые дни спецоперации подразделение Руслана попало под обстрел. После этого они две недели находились на территории России, ремонтировали технику.

«Примерно в середине марта Руслан позвонил и сообщил, что едет “за ленточку”. С тех пор началось: живешь и по две недели не получаешь никакой весточки, отвечаешь на звонки с каждого незнакомого номера в надежде, что услышишь в трубке родной голос. Живешь от звонка до звонка, ждешь разговора, который длится не дольше 30 секунд: “Алло, привет! У меня все хорошо, как вы? У меня тоже. Все, больше не могу говорить”. Это все, что он говорил», – вспоминает Мария.

Она вспоминает, как считала дни в ожидании звонка и не выпускала телефон из рук. Звонил Руслан в свою часть, там прикладывали трубку стационарного телефона к сотовому – так и происходила связь. С помехами, шумом, но каждая секунда таких разговоров была на вес золота и давала надежду на лучшее.

«Каждый год в июне Руслан продлевал контракт. В этом году он продлил контракт, находясь в зоне СВО. Он позвонил и сообщил мне об этом: “Ты же понимаешь, что я своих ребят здесь не оставлю?” Я сказала, что прекрасно его понимаю. У меня даже в мыслях не было его отговаривать – я понимала всю его ответственность. Мне кажется, если бы я его отговаривала, у меня ничего не получилось бы. Ну а что, я буду закатывать ему скандал? Понимая, насколько ему тяжело, я что, его еще и пилить буду? Ну зачем?» – улыбнулась она.

«Мы с друзьями даже заказали салют в честь его приезда»

Мария уверена: воину нужна поддержка семьи и самое главное для него – понимание, что дома все хорошо, чтобы не отвлекаться на поле боя на бытовые проблемы.

«Полгода Руслан пробыл на СВО и приехал в отпуск 24 июля, он пробыл дома 45 дней. И я снова не стала говорить девочкам, что он приезжает. Я сказала, что мы едем на папину работу, что там будет праздник. И вот мы приезжаем к войсковой части, а там столько народу – кто с флагами, кто с шарами. И тут они догадались, что приезжает папа, сколько было радости! Наши ребята приехали на автобусах, потом было построение. Столько эмоций было!» – вспоминает жена героя.

Тогда Руслану вручили благодарность от Президента Татарстана за боевое отличие, рассказывает она.

«Мы с друзьями даже заказали салют в честь его приезда. По полной программе подготовились», – улыбаясь, вспоминает Мария.

Через два дня вся семья поехала в Ульяновск к маме Руслана.

«Он зашел к маме на работу с букетом цветов, она была очень счастлива. Он всегда дарил цветы, даже когда в этот раз вернулся из командировки, заранее попросил купить нам с девочками цветы, чтобы красиво нас встретить. На день рождения я всегда получала букеты, и обязательно каждый раз он дарил цветы нашим дочкам», – вспоминает Мария.

В тот отпуск семья вместе с бабушкой поехала отдыхать на море – это было счастливое время. Так вышло, что это была их последняя совместная поездка.

«Мы вернулись, и я понимала, что время идет, скоро он вернется на СВО. Зная, что там происходит, это очень тяжело. Но я старалась не показывать виду. Я понимала, что он все равно поедет. Мы очень много с ним говорили, он все время повторял: “Ты у меня сильная, ты со всем справишься”. И эти его слова всплывают в моей памяти в трудные минуты, когда опускаются руки, и я сразу начинаю бодритьcя: “Я же сильная, я не могу сдаться, я должна со всем справиться”», – говорит Мария.

Главный смысл жизни для нее теперь – это дети. Говорит, если бы не девочки, было бы намного сложнее.

«Они действительно оставили меня на плаву», – поделилась жена Руслана.

«Если со мной что-то случится, тебе сообщат об этом первой»

Во время отпуска старшая дочь Ахметзяновых пошла в первый класс, и если на выпускном в детском саду папы не было рядом, то теперь она гордо шла в школу за руку с ним.

«Он очень хотел проводить ее в первый класс, он мечтал об этом. Для него это было очень важно. Но уже 11 сентября он снова уехал на фронт. Мы всю ночь собирали его вещи. Мне показалось, что он тогда предчувствовал или, может, даже понимал, что может не вернуться. Он мне этого не показывал, но перед отъездом сказал: “Если со мной что-то случится, тебе сообщат об этом первой. И если я не выхожу на связь, не нужно бить тревогу”. Мне тогда даже не хотелось об этом разговаривать», – вспоминает Мария.

Она говорит, что старшая дочка очень тяжело переживала разлуку с папой. Девочка очень много плакала, особенно ей тяжело было слышать в школе про СВО и про то, насколько там может быть опасно.

«Муж периодически был на связи, мы созванивались и переписывались. 23 сентября он позвонил в очередной раз, этот разговор оказался последним. На следующий день он написал мне сообщение, что будет три дня без связи. Сказал, чтобы я берегла девочек. Я ответила ему: “Береги себя, мы тебя очень любим и ждем”. Он даже не прочитал это сообщение, видимо, он тогда уже отключил телефон», – говорит она.

Руслан не допустил прорыв, но сам получил осколочное ранение

Группе Руслана была поставлена задача по удержанию рубежа в одном их населенных пунктов Харьковской области.

26 сентября начался массированный обстрел, группа оказалась в окружении. Руслан передавал координаты на вспомогательный пункт управления по радиостанции. Во время боя он заметил, как танк противника начал выполнять обходной маневр позиций подразделения. Руслан не допустил прорыв, но сам получил осколочное ранение. Герою в грудь попал осколок, он погиб. Его не успели довезти до медчасти, рана оказалась слишком серьезной.

«Я планировала отправить ему посылку, собрала для него продукты. 27-го числа я прошлась по магазинам, купила все необходимое. Я стояла на пороге одетая и уже собиралась уходить, и тут постучали в дверь. Я увидела за порогом очень много народу, стояли люди в военной форме, были наши знакомые, близкие друзья. Этот день помнится очень смутно, я была в шоковом состоянии. Прозвучали слова: “Получил ранение, несовместимое с жизнью”, – я даже не восприняла эту информацию. Этот момент по сей день со мной: как я открыла дверь и мой мир рухнул», – расплакалась Мария.

Она говорит, что в тот день пришли и медики, и психологи. Ей сразу же оказали медицинскую помощь, дали успокоительное.

«Я потом только помню, как лежала на диване, а вокруг эти люди – медики суют мне нашатырку, таблетки. Потом пошел поток людей. Психологи сказали мне, чтобы я сразу сообщила обо всем детям, чтобы дважды не переживать это горе. Друзья привели детей из садика и школы, мы ушли с ними в комнату, и я им сказала, что папы больше нет. Первое, что спросила старшая дочь: “Мама, почему мы отпустили туда папу? Неужто мы не могли уговорить его остаться дома?” Я ответила: “Дочь, ты понимаешь, это папина работа, он в первую очередь защищал нас, он – наш герой”. Я потеряла не просто мужа. У нас была не просто семья – мы делились всем. Он был мне и отцом, и братом, и мужем, и другом. Когда его не стало, я потеряла часть себя. Скоро будет полтора года, как его нет. Мне все говорят, что нужно принять неизбежное, научиться жить дальше. Но это легко сказать. Да, я стараюсь жить, я улыбаюсь, но чего стоит мне эта улыбка… я просто дальше живу с этой болью, я учусь с ней жить», – вспоминает сквозь слезы женщина.

«Он всегда подбадривал ребят: “Когда будет страшно, я вам скажу, тогда можете бояться”»

Мария поделилась, что первое время дочка закрывалась в комнате и тайком плакала, чтобы не расстраивать ее.

«А я точно так же боялась показать свои слезы дочкам. Я старалась отвлекать их, как могла», – вспоминает она.

Женщина говорит, что получает огромную поддержку от сослуживцев мужа, они готовы помочь ей в любую минуту.

«Наверное, все люди приходят в нашу жизнь не просто так. Если бы не друзья Руслана, мне было бы намного сложнее. Раза два-три в месяц мы точно созваниваемся. Спасибо им огромное», – благодарит Мария.

Мария старается как можно чаще видеться с мамой Руслана, хоть их и разделяют километры.

«Я очень благодарна его маме за то, что воспитала такого человека. Сослуживцы рассказывали, что он полностью отдавался службе, всегда был в числе первых, кто рвался в бой. Руслан никогда не сидел в стороне, он всегда был со своими ребятами. Он говорил: “Я им не даю расслабляться, я их в тонусе держу”. Он всегда подбадривал ребят: “Когда будет страшно, я вам скажу, тогда можете бояться”», – поделилась Мария.

Руслана Ахметзянова похоронили в Казани на кладбище «Курган» на Аллее славы. В ульяновской школе, где он учился, повесили памятную табличку.

«Иногда мне говорят, что дочки подрастут и забудут его, но я не дам им этого сделать, я всегда буду рассказывать, каким героем был их папа», – говорит Мария.