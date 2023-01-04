Глава разведки Украины допустил новые удары в глубине территории России

Территория России может подвергнуться новым ударам. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC.

«Думаю, да. Глубже и глубже [на территории России]», — заметил украинский разведчик, отвечая на вопрос журналистки. При этом он не стал уточнять, будет ли его страна стоять за этими атаками.

Буданов также признался, что был «рад видеть» нападение на базу стратегических бомбардировщиков «Энгельс» в Саратовской области 26 декабря (тогда там погибли трое военнослужащих, всего за декабрь беспилотники трижды атаковали аэродром).

Вместе с тем глава ГУР подчеркнул, что сможет прокомментировать ответственность Украины за подобные удары только после завершения конфликта.

Когда же речь зашла о Крымском полуострове, присоединенном к РФ в 2014 году, Буданов заметил: «Крым — территория Украины, на нашей территории мы можем использовать любое оружие».

Украинская сторона регулярно организует атаки дронов (в том числе и по территории, которую она признает российской). Так, сегодня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о двух сбитых над морем беспилотниках, а губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о ликвидации накануне неизвестного объекта в форме шара.