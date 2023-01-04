Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых над морем беспилотниках

Российские системы противовоздушной обороны сегодня с утра сбили над морем два беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале.

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — указал губернатор, подчеркивая, что «все службы работают в штатном режиме».

О еще двух сбитых дронах он также сообщил накануне вечером. По его словам, один из них был сбит примерно в 21.50, второй – в 22.36. «Наши военные продолжают отбивать атаку», – написал Развозжаев.

Напомним, до 11 января в Севастополе продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Решение о продлении администрация региона приняла на основании информации правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе террористических актов».

Также «желтый» уровень террористической угрозы на фоне обстрелов со стороны Украины действует и в других приграничных регионах России – в Брянской, Белгородской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.